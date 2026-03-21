Arne Slot trok afgelopen woensdag tijdens de return in de Champions League tegen Galatasaray alle aandacht naar zich toe met zijn opvallende gedrag langs de zijlijn. Hoewel Liverpool met 4-0 won en zich daarmee plaatste voor de kwartfinale, was er na afloop veel discussie over het gedrag van de trainer. In de podcast Kick-Off van de Telegraaf lieten Mike Verweij en Valentijn Driessen hun licht schijnen op hoe Slot langs de lijn stond.

Volgens Verweij was het gedrag van Slot niet zonder reden. "Het was wel goed om na afloop even uit te leggen waarom hij zich zo idioot gedroeg langs de kant, want dat was wel echt heel opvallend", zo stelt de journalist. Slot zou zich hebben geërgerd aan het gedrag van de tegenstander in het heenduel, waar de Turken met 1-0 wonnen. "Hij had natuurlijk wel een punt. Hij had bij de vorige wedstrijd van Galatasaray gezien dat ze voor de rust veertien keer op de grond lagen, dus dat was elke drie minuten een keertje, en dat wilde hij voorkomen", aldus Verweij. Slot wilde hiermee de arbitrage, de vierde man en zijn eigen ploeg scherp houden op het geduikel van de tegenstander.

Valentijn Driessen is een stuk minder enthousiast over de houding van de trainer. "Ik vond het belachelijk gedrag, zo'n toneelstuk dat je denkt: waar ben jij nou mee bezig?", vraagt Driessen zich hardop af. De verslaggever suggereert dat de druk op Slot, die met Liverpool momenteel op de vijfde plaats in de Premier League, een rol speelt in zijn gedrag langs de lijn. Ook geeft hij aan dat het niet de eerste keer is dat dit gebeurd en vraag hij zich af wat de ware aard van de trainer is. "Dat is natuurlijk al vaker wat aan hem kleeft, dat het toch ook wel een beetje een toneelspeler is."

In de Engelse media wordt Slot inmiddels vergeleken met zijn voorganger Jürgen Klopp, iets wat volgens Driessen mogelijk een bewuste strategie van de Nederlander is. "Misschien dacht hij dat als hij iets meer de gedaante van Klopp zou aannemen, dat bij de mensen om Liverpool heen misschien toch een plusje voor hem zou zijn." Waar Slot normaal gesproken bekendstaat om zijn kalme en analytische uitstraling, vertoonde hij op Anfield een ongebruikelijk gedrag die door sommigen werd gezien als een poging om het publiek extra op te zwepen.

Driessen hoopt dan ook dat de oefenmeester snel weer terugkeert naar zijn normale zelf en niet doorslaat in zijn nieuwe rol langs de lijn. "Ik hoop dat Arne Slot heel snel zichzelf wordt en blijft en niet als een soort Diego Simeone 2.0 als een idioot langs de lijn staat." Hoewel de 4-0 zege op Galatasaray voor tijdelijke verlichting zorgt, blijft de druk op Slot onverminderd groot door de prestatiesf in de competitie.