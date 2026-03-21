Een opvallend moment in de 35e minuut van de wedstrijd tussen Brighton & Hove Albion en Liverpool. Na een heel makkelijke duikeling van schreeuwde Arne Slot om een gele kaart, wat de tweede gele prent zou betekenen voor de aanvaller. Opvallend is dat Slot en Minteh in het seizoen 2023/24 samenwerkten bij Feyenoord.

Liverpool kende geen gelukkige eerste helft op bezoek bij Brighton. De eerste domper vond al plaats na acht minuten, toen Hugo Ekitike in tranen van het veld stapte na een botsing met James Milner. Niet veel later volgde de openingstreffer van Danny Welbeck, die raak kopte bij de tweede paal. Een kwartier later stelde The Reds orde op zaken via Milos Kerkez, die profiteerde van een grote fout van Lewis Dunk.

Vervolgens speelde Minteh met vuur. De aanvaller, die in de 25e minuut al een gele kaart had gekregen, ging wel heel makkelijk liggen. De situatie neigde naar een schwalbe, maar scheidsrechter Darren England wilde er niet aan. Dat zorgde voor grote frustratie bij Slot, die met enkele duikgebaren duidelijk maakte dat Minteh bewust naar het gras dook.

Minteh kent Slot vanzelfsprekend goed. De aanvaller speelde in het seizoen 2023/24 onder Slot bij Feyenoord, dat hem huurde van Newcastle United. Na een goed seizoen – waarin de Gambiaan tot 37 wedstrijden kwam en er elf maakte – verdiende Minteh een transfer naar Brighton. Daar kende hij een prima eerste seizoen, met zes treffers en vier assists in de Premier League. Dit jaar staat de teller op twee goals en vier assists, na 26 Premier League-duels.

Bij Brighton - Liverpool komt Slot nóg een oud-Feyenoord-speler tegen, namelijk Mats Wieffer. Daarnaast spelen er nog zes Nederlanders in de basis bij het Premier League-affiche: Jan Paul van Hecke, Bart Verbruggen, Cody Gakpo, Ryan Gravenberch, Virgil van Dijk en Jeremie Frimpong. Joël Veltman zit op de bank.