Merkwaardig: Arne Slot wil ex-Feyenoord-speler Yankuba Minteh rode kaart aannaaien

21 maart 2026, 15:00   Bijgewerkt: 15:16
Arne Slot boos na duikeling Yankuba Minteh
Foto: © Imago
Photo of Luuk van Grinsven
Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.

Een opvallend moment in de 35e minuut van de wedstrijd tussen Brighton & Hove Albion en Liverpool. Na een heel makkelijke duikeling van Yankuba Minteh schreeuwde Arne Slot om een gele kaart, wat de tweede gele prent zou betekenen voor de aanvaller. Opvallend is dat Slot en Minteh in het seizoen 2023/24 samenwerkten bij Feyenoord.

Liverpool kende geen gelukkige eerste helft op bezoek bij Brighton. De eerste domper vond al plaats na acht minuten, toen Hugo Ekitike in tranen van het veld stapte na een botsing met James Milner. Niet veel later volgde de openingstreffer van Danny Welbeck, die raak kopte bij de tweede paal. Een kwartier later stelde The Reds orde op zaken via Milos Kerkez, die profiteerde van een grote fout van Lewis Dunk.

Slot schreeuwt om gele kaart voor oud-Feyenoord-speler

Vervolgens speelde Minteh met vuur. De aanvaller, die in de 25e minuut al een gele kaart had gekregen, ging wel heel makkelijk liggen. De situatie neigde naar een schwalbe, maar scheidsrechter Darren England wilde er niet aan. Dat zorgde voor grote frustratie bij Slot, die met enkele duikgebaren duidelijk maakte dat Minteh bewust naar het gras dook.

Minteh kent Slot vanzelfsprekend goed. De aanvaller speelde in het seizoen 2023/24 onder Slot bij Feyenoord, dat hem huurde van Newcastle United. Na een goed seizoen – waarin de Gambiaan tot 37 wedstrijden kwam en er elf maakte – verdiende Minteh een transfer naar Brighton. Daar kende hij een prima eerste seizoen, met zes treffers en vier assists in de Premier League. Dit jaar staat de teller op twee goals en vier assists, na 26 Premier League-duels.

Bij Brighton - Liverpool komt Slot nóg een oud-Feyenoord-speler tegen, namelijk Mats Wieffer. Daarnaast spelen er nog zes Nederlanders in de basis bij het Premier League-affiche: Jan Paul van Hecke, Bart Verbruggen, Cody Gakpo, Ryan Gravenberch, Virgil van Dijk en Jeremie Frimpong. Joël Veltman zit op de bank.

Brighton - Liverpool

Brighton & Hove Albion
2 - 1
Liverpool
Vandaag gespeeld om 13:45
Competitie: Premier League
Seizoen: 2025/2026

Arne Slot

Liverpool
Functie: Coach
Leeftijd: 47 jaar (17 sep. 1978)

Stand Premier League 2025/2026

Premier League
GS
DS
PT
1
Arsenal
31
39
70
2
Man City
30
32
61
3
Man Utd
31
13
55
4
Aston Villa
30
3
51
5
Liverpool
30
9
49

