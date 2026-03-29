Thiago Alcântara in tranen bij duel Liverpool-Legends tegen Dortmund

kreeg het zaterdag even te kwaad tijdens een Legends-wedstrijd tussen Liverpool en Borussia Dortmund op Anfield. In de twintigste minuut werd het spel stilgelegd voor een eerbetoon aan Diogo Jota, Thiago's oud-ploeggenoot die afgelopen zomer op tragische wijze verongelukte.

De fans op Anfield kregen zaterdag een keur aan voormalig publiekslievelingen te zien. Bij Liverpool maakten behalve Thiago ook oud-spelers als Steven Gerrard, Vladimir Smicer en Peter Crouch hun opwachting. Dirk Kuijt en Ryan Babel zorgden voor de Nederlandse inbreng. The Reds werden gecoacht door clubicoon Kenny Dalglish, die onder meer geassisteerd werd door Jürgen Klopp, de immens populaire voorganger van Arne Slot.

Thiago opende al vroeg in de wedstrijd de score. Door een treffer van Jay Spearing had Liverpool bij rust een 2-0 voorsprong te pakken. De Dortmund-Legends knokten zich in de tweede helft echter terug. Mohamed Zidan tekende vlak na de start van de tweede helft voor de aansluitingstreffer, waarna de boomlange Jan Koller de eindstand vlak voor tijd op 2-2 bepaalde. De opbrengst van het duel komt ten goede aan de Liverpool Foundation.

Voorafgaand aan de wedstrijd werd al stilgestaan bij hen die Liverpool het afgelopen jaar ontvielen. In de twintigste minuut werd de wedstrijd bovendien stilgelegd voor een eerbetoon aan Jota. De Portugees, die afgelopen zomer samen met zijn jongere broertje verongelukte, droeg bij Liverpool het rugnummer twintig. Terwijl het publiek massaal ging staan, applaudisseerde en Jota's vaste liedje aanhief, kreeg Thiago het op het veld te kwaad. De Spaanse oud-middenvelder bedekte zijn gezicht deels met zijn shirt.