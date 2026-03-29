Live voetbal

Thiago Alcântara in tranen bij duel Liverpool-Legends tegen Dortmund

29 maart 2026, 09:54
Foto: © Imago / Realtimes
0 reacties
Photo of Frank Hoekman
Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
Frank Hoekman werkt sinds 2022 voor FCUpdate, begin 2025 werd hij aangesteld als adjunct-hoofdredacteur. Schreef al duizenden nieuwsberichten, achtergrondverhalen en interviews voor de site.

Thiago Alcântara kreeg het zaterdag even te kwaad tijdens een Legends-wedstrijd tussen Liverpool en Borussia Dortmund op Anfield. In de twintigste minuut werd het spel stilgelegd voor een eerbetoon aan Diogo Jota, Thiago's oud-ploeggenoot die afgelopen zomer op tragische wijze verongelukte.

De fans op Anfield kregen zaterdag een keur aan voormalig publiekslievelingen te zien. Bij Liverpool maakten behalve Thiago ook oud-spelers als Steven Gerrard, Vladimir Smicer en Peter Crouch hun opwachting. Dirk Kuijt en Ryan Babel zorgden voor de Nederlandse inbreng. The Reds werden gecoacht door clubicoon Kenny Dalglish, die onder meer geassisteerd werd door Jürgen Klopp, de immens populaire voorganger van Arne Slot.

Artikel gaat verder onder video

Thiago opende al vroeg in de wedstrijd de score. Door een treffer van Jay Spearing had Liverpool bij rust een 2-0 voorsprong te pakken. De Dortmund-Legends knokten zich in de tweede helft echter terug. Mohamed Zidan tekende vlak na de start van de tweede helft voor de aansluitingstreffer, waarna de boomlange Jan Koller de eindstand vlak voor tijd op 2-2 bepaalde. De opbrengst van het duel komt ten goede aan de Liverpool Foundation.

Voorafgaand aan de wedstrijd werd al stilgestaan bij hen die Liverpool het afgelopen jaar ontvielen. In de twintigste minuut werd de wedstrijd bovendien stilgelegd voor een eerbetoon aan Jota. De Portugees, die afgelopen zomer samen met zijn jongere broertje verongelukte, droeg bij Liverpool het rugnummer twintig. Terwijl het publiek massaal ging staan, applaudisseerde en Jota's vaste liedje aanhief, kreeg Thiago het op het veld te kwaad. De Spaanse oud-middenvelder bedekte zijn gezicht deels met zijn shirt.

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
11 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Thiago Alcântara

Thiago Alcântara
Leeftijd: 34 jaar (11 apr. 1991)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2023/2024
Liverpool
1
0
2022/2023
Liverpool
18
0
2021/2022
Liverpool
25
1
2020/2021
Liverpool
24
1

Meer info

Meest gelezen

Meer nieuws