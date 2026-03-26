Liverpool kan gedroomde Salah-vervanger vergeten: Bayern betitelt Olise als 'niet te koop'

Liverpool hoeft in de zoektocht naar een opvolger voor clubicoon Mohamed Salah niet aan te kloppen bij Bayern München. The Reds zouden in de Fransman Michael Olise een geschikte kandidaat zien voor de straks vacante positie op de rechterflank, maar de Duitse Rekordmeister weigert volgens Christian Falk (BILD) mee te werken aan een vertrek.

Gisteren (dinsdag) maakte Salah zelf bekend dat hij komende zomer gaat vertrekken bij Liverpool. De Egyptenaar heeft er dan maar liefst negen seizoenen op Anfield opzitten, waarin hij onder meer de Champions League en twee landstitels veroverde. In 435 wedstrijden voor Liverpool (tot nu toe), kwam Salah tot het indrukwekkende aantal van 255 doelpunten en 122 assists. Niet gek dus, dat de club in de zoektocht naar een vervanger hoog inzet.

Olise (24) zou bij Liverpool als 'droomaankoop' worden gezien. De dertienvoudig Frans international is bezig aan zijn tweede seizoen bij Bayern, dat hem in de zomer van 2024 voor dik vijftig miljoen euro losweekte bij Crystal Palace. In alle competities was Olise dit seizoen in 39 wedstrijden rechtstreeks betrokken bij 43 (!) doelpunten (16 goals, 27 assists). Daarbij lonkt komende zomer een basisplaats op het WK in Canada, de Verenigde Staten en Mexico. Frankrijk neemt het in poule I op tegen Senegal, Noorwegen en mogelijk ook Suriname, als dat land in de intercontinentale play-offs weet af te rekenen met Bolivia én Irak.

Bayern ziet Olise als een belangrijke bouwsteen voor de komende jaren - en wenst dan ook onder geen beding mee te werken aan een vertrek naar Liverpool of Real Madrid, dat eveneens interesse zou hebben getoond. "Sportief directeur Max Eberl vertelde mij dat Bayern er niet eens over na zal gaan denken als er een bod binnenkomt", wordt Falk geciteerd. Eberl bevestigt bovendien dat er geen gelimiteerde afkoopsom is opgenomen in het contract van Olise, dat nog doorloopt tot medio 2029.