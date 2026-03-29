aast volgens The Sun op een zomers vertrek bij Chelsea. De 23-jarige aanvallende middenvelder is volgens de tabloid gefrustreerd over de tactiek van manager Liam Rosenior en mede daarom terug willen keren naar zijn geboortestad Manchester. Daar speelde hij eerder voor Manchester City, maar nu zou een pikante overstap naar aartsrivaal Manchester United lonken voor de Engels international.

Chelsea nam Palmer in de zomer van 2023 voor een kleine vijftig miljoen over van City, waar de aanvallende middenvelder er niet in was geslaagd om een vaste basisplaats af te dwingen. Op Stamford Bridge lukte dat wél en ontpopte Palmer zich al snel tot een absolute smaakmaker. In zijn debuutjaar was hij alleen in de Pemier League al goed voor 22 doelpunten. Afgelopen zomer was hij bovendien met drie doelpunten, waaronder twee in de finale tegen Paris Saint-Germain, van grote waarde bij het veroveren van het WK voor clubs.

Het huidige seizoen verloopt echter een stuk moeizamer voor Palmer en Chelsea. Door een liesblessure en later een gebroken teen moest de aanvallende middenvelder voor de winterstop al veertien wedstrijden laten schieten. In de 25 officiële duels die hij wél speelde was Palmer goed voor tien goals en drie assists. Met een huidige zesde plaats op de ranglijst dreigt Chelsea echter naast een ticket voor de Champions League voor volgend seizoen te gaan grijpen. Dit seizoen werden The Blues door titelverdediger PSG op hardhandige wijze uit het miljardenbal geknikkerd. Zowel in Parijs (5-2) als in Londen (0-3) waren de Fransen veel te sterk.

De tegenvallende resultaten kostten manager Enzo Maresca eerder dit seizoen zijn baan bij Chelsea. Onder zijn opvolger, Liam Rosenior, is het er voor Palmer niet beter op geworden. Volgens The Sun is Palmer 'gefrustreerd' over de tactische aanpak van Rosenior, die ervoor zorgt dat hij minder ruimte krijgt op het veld. Daarnaast baalt hij er volgens de tabloid van dat Nicholas Jackson, met wie hij vorig seizoen goed samenspeelde, afgelopen zomer op huurbasis naar Bayern München is vertrokken.

Palmer is dan ook 'gedesillusioneerd', zo schrijft de krant, en zou azen op een terugkeer naar Manchester. Volgens The Sun zijn Manchester United, Real Madrid en Bayern allen geïnteresseerd in de aanvallende middenvelder. Die speelde in het verleden dus lange tijd voor Manchester City, maar was in zijn jeugd al supporter van de aartsrivaal. Chelsea zou echter onder geen beding willen meewerken aan een vertrek van Palmer, die nog vastligt tot medio 2033 en als 'onaantastbaar' wordt beschouwd op Stamford Bridge.