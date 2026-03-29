Live voetbal

'Gefrustreerde Cole Palmer wil Chelsea verlaten, pikante overstap naar Manchester lonkt'

29 maart 2026, 13:36
Cole Palmer viert een treffer namens Chelsea
Foto: © Imago / Realtimes
0 reacties
Photo of Frank Hoekman
Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
Frank Hoekman werkt sinds 2022 voor FCUpdate, begin 2025 werd hij aangesteld als adjunct-hoofdredacteur. Schreef al duizenden nieuwsberichten, achtergrondverhalen en interviews voor de site.

Cole Palmer aast volgens The Sun op een zomers vertrek bij Chelsea. De 23-jarige aanvallende middenvelder is volgens de tabloid gefrustreerd over de tactiek van manager Liam Rosenior en mede daarom terug willen keren naar zijn geboortestad Manchester. Daar speelde hij eerder voor Manchester City, maar nu zou een pikante overstap naar aartsrivaal Manchester United lonken voor de Engels international.

Chelsea nam Palmer in de zomer van 2023 voor een kleine vijftig miljoen over van City, waar de aanvallende middenvelder er niet in was geslaagd om een vaste basisplaats af te dwingen. Op Stamford Bridge lukte dat wél en ontpopte Palmer zich al snel tot een absolute smaakmaker. In zijn debuutjaar was hij alleen in de Pemier League al goed voor 22 doelpunten. Afgelopen zomer was hij bovendien met drie doelpunten, waaronder twee in de finale tegen Paris Saint-Germain, van grote waarde bij het veroveren van het WK voor clubs.

Artikel gaat verder onder video

Het huidige seizoen verloopt echter een stuk moeizamer voor Palmer en Chelsea. Door een liesblessure en later een gebroken teen moest de aanvallende middenvelder voor de winterstop al veertien wedstrijden laten schieten. In de 25 officiële duels die hij wél speelde was Palmer goed voor tien goals en drie assists. Met een huidige zesde plaats op de ranglijst dreigt Chelsea echter naast een ticket voor de Champions League voor volgend seizoen te gaan grijpen. Dit seizoen werden The Blues door titelverdediger PSG op hardhandige wijze uit het miljardenbal geknikkerd. Zowel in Parijs (5-2) als in Londen (0-3) waren de Fransen veel te sterk.

De tegenvallende resultaten kostten manager Enzo Maresca eerder dit seizoen zijn baan bij Chelsea. Onder zijn opvolger, Liam Rosenior, is het er voor Palmer niet beter op geworden. Volgens The Sun is Palmer 'gefrustreerd' over de tactische aanpak van Rosenior, die ervoor zorgt dat hij minder ruimte krijgt op het veld. Daarnaast baalt hij er volgens de tabloid van dat Nicholas Jackson, met wie hij vorig seizoen goed samenspeelde, afgelopen zomer op huurbasis naar Bayern München is vertrokken.

Palmer is dan ook 'gedesillusioneerd', zo schrijft de krant, en zou azen op een terugkeer naar Manchester. Volgens The Sun zijn Manchester United, Real Madrid en Bayern allen geïnteresseerd in de aanvallende middenvelder. Die speelde in het verleden dus lange tijd voor Manchester City, maar was in zijn jeugd al supporter van de aartsrivaal. Chelsea zou echter onder geen beding willen meewerken aan een vertrek van Palmer, die nog vastligt tot medio 2033 en als 'onaantastbaar' wordt beschouwd op Stamford Bridge.

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Cole Palmer

Cole Palmer
Chelsea
Team: Chelsea
Leeftijd: 23 jaar (6 mei 2002)
Positie: AM (C, R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Chelsea
20
9
2024/2025
Chelsea
37
15
2023/2024
Chelsea
33
22
2022/2023
Man City
14
0

Meer info

Stand Premier League 2025/2026

Premier League
GS
DS
PT
4
Aston Villa
31
5
54
5
Liverpool
31
8
49
6
Chelsea
31
15
48
7
Brentford
31
4
46
8
Everton
31
2
46

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws