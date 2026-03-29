Tottenham Hotspur overweegt stunt met speler/trainer in Premier League-slot

29 maart 2026, 20:07
Ben Davies bij Tottenham Hotspur
Foto: © Imago
Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.

De trainerscarrousel bij Tottenham Hotspur draait op volle toeren. Igor Tudor werd zondag al na 44 dagen ontslagen, dus is de zoektocht naar een opvolger begonnen. Daarbij wordt volgens The Telegraph gedacht aan een functie van speler/trainer.

De Londense club wil snel schakelen met nog zeven wedstrijden te gaan en slechts één punt voorsprong op de degradatiestreep. Daarbij lijkt de focus voorlopig te liggen op een interim-oplossing, al blijven er ook grotere namen in beeld voor de langere termijn.

Verrassende kandidaat: speler als tussenpaus?

Een van de meest in het oog springende opties is Ben Davies. De verdediger, die door blessureleed dit seizoen niet meer in actie komt, beschikt inmiddels over de trainerslicenties UEFA A en Elite Youth A. Hij zou intern worden gezien als serieuze kandidaat om het seizoen af te maken.

Davies kent de club door en door en zou als ‘interne oplossing’ snel kunnen instappen, zonder dat er tijd verloren gaat in een langdurige zoektocht. Toch is hij niet de enige naam op de lijst.

Voor de korte termijn passeren meerdere ervaren krachten de revue. Trainers als Harry Redknapp, Glenn Hoddle en Tim Sherwood worden genoemd, net als Chris Hughton. Daarnaast zijn ook Sean Dyche en Adi Hütter in beeld.

Voor de langere termijn blijft Roberto De Zerbi een topkandidaat. De Italiaan staat open voor een overstap, maar alleen als Tottenham zich weet te handhaven in de Premier League. Een terugkeer van Mauricio Pochettino wordt eveneens genoemd, maar lijkt pas na de zomer realistisch vanwege zijn verplichtingen als bondscoach van de Verenigde Staten.

Tudor vertrekt zonder vergoeding

Overigens heeft Tudor afgezien van een ontslagvergoeding. Volgens journalist Alex Crook had hij recht op compensatie na zijn voortijdige vertrek, maar besloot hij daarvan af te zien.

Een zeldzame keuze in het topvoetbal, waar trainerscontracten doorgaans financieel tot op de laatste clausule worden uitgevochten. Tudor, die slechts 44 dagen aan het roer stond en geen competitiewedstrijd wist te winnen, koos er echter voor om zonder financiële nasleep te vertrekken.

Zijn periode bij Spurs kende slechts één overwinning – in de Champions League tegen Atlético Madrid – maar die bleek onvoldoende om zijn positie te redden na de pijnlijke nederlaag tegen Nottingham Forest.

Ben Davies

Ben Davies
Tottenham Hotspur
Team: Spurs
Leeftijd: 32 jaar (24 apr. 1993)
Positie: V (C, L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Spurs
3
1
2024/2025
Spurs
17
0
2023/2024
Spurs
17
1
2022/2023
Spurs
31
2

Meer info

Stand Premier League 2025/2026

Premier League
GS
DS
PT
15
Leeds
31
-11
33
16
Nottm Forest
31
-12
32
17
Spurs
31
-10
30
18
West Ham
31
-21
29
19
Burnley
31
-28
20

Complete Stand

