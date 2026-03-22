Tottenham lijdt beschamende nederlaag en moet echt vrezen voor degradatie

De degradatiezorgen van Tottenham Hotspur worden met de week reëler. De ploeg van Igor Tudor verloor zondag met 0-3 van Nottingham Forest en daalt naar de zeventiende plaats in de Premier League, met 30 punten. Het gat met nummer achttien West Ham United, is slechts een punt. Nottingham neemt de zestiende plaats over van Tottenham en boekt een belangrijke zege in de strijd tegen degradatie.

Tottenham begon nog met energie en drukte Forest in de openingsfase geregeld terug. Mathys Tel was vroeg dreigend aan de linkerkant, terwijl Richarlison bij een vlakke hoekschop van Tel de bal terugkopte richting doel, maar naast zag verdwijnen. Even later leverde Danso met een verre inworp bijna succes op voor de thuisploeg, al was het Igor Jesus die de bal ongelukkig tegen zijn eigen paal kopte. Spurs bleef aandringen, met Gray nadrukkelijk aanwezig op het middenveld en Tel die Aina fraai uitkapte voordat zijn inzet over de lat werd gewerkt.

Forest had moeite om de bal vast te houden, maar liet zich af en toe wel zien. Hutchinson testte Vicario met een lage poging bij de eerste paal, al was de doelman alert. Aan de andere kant stapelden de corners zich op voor de Spurs, zonder dat de ploeg van Igor Tudor daar echt een doorbraak uit forceerde. Forest overleefde die fase dankzij het sterke verdedigende werk van Murillo en Milenkovic, en sloeg vervolgens hard toe.

Eerst moest Vicario nog achteruit om een vreemde, opwaaiende volley van Igor Jesus over de lat te tikken. Uit de daaropvolgende hoekschop was het raak. Williams krulde de bal richting de tweede paal, waar Igor Jesus in de lucht heerste en krachtig terugkopte in de verre hoek: 0-1. Die klap werd voor Spurs nog zwaarder in blessuretijd, toen Tel zich knap vrijdraaide en een schitterende krul richting de kruising stuurde. Sels tikte die bal met de toppen van zijn vingers tegen de lat, waarna ook een VAR-check op een mogelijke strafschop voor Romero niets opleverde.

Na rust probeerde Tottenham het met wissels, maar het spel verloor aan scherpte. Forest kreeg zelfs een grote kans op de 0-2 toen Anderson een uitstekende voorzet op het hoofd van Williams legde, maar Vicario redde knap. Spurs kwam daar nauwelijks onderuit. Een schot van Gray werd nog geblokt en vloog daarna hoog over, maar echt momentum ontstond niet.

Dat veranderde definitief na 62 minuten. Hudson-Odoi hield even in, lokte Porro uit positie en versnelde daarna de zestien in. Zijn lage teruggetrokken bal vond Gibbs-White, volkomen vrij op zo’n tien meter van het doel. De middenvelder schoot in één keer raak via de duik van Vicario: 0-2.

Spurs kreeg via Bergvall nog een lastige kans uit een lage voorzet van Udogie, en een van richting veranderd schot van Sarr rolde centimeters naast. Maar Forest hield controle, zag Udogie nog geel pakken na een late tackle op Ndoye en maakte het duel in de 87e minuut helemaal af. Neco Williams krulde een prachtige bal naar de verre paal, waar Awoniyi voor Danso kwam en al lopend knap langs Vicario volleerde. Met enkele reddingen voorkwam Nottingham-doelman Sels een tegentreffer.

Bij de thuisploeg stond Micky van de Ven in de eerste helft op het veld; Xavi Simons viel halverwege de tweede helft in. Tottenham speelt al sinds 1978 op het hoogste niveau, maar moet alle zeilen bijzetten om dat ook zo te houden.