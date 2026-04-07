Live voetbal

Van der Gijp geniet van O’Reilly: ‘Wordt een van de beste spelers ter wereld’

7 april 2026, 09:58
Nico O'Reilly van Manchester City
Foto: © Imago
Photo of Niels Hassfeld
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.

René van der Gijp heeft zaterdag enorm genoten van het optreden van Nico O’Reilly in de kwartfinale van de FA Cup tussen Manchester City en Liverpool (4-0). De jonge Engelsman speelde een dijk van een wedstrijd tegen Mohamed Salah, die amper in het stuk voorkwam. Van der Gijp dicht O’Reilly dan ook een hele grote toekomst toe.

Liverpool had zaterdag niks in de melk te brokkelen op bezoek bij Manchester City. Uitblinker Erling Haaland schoot zijn ploeg met drie treffers langs het elftal van Arne Slot, maar ook O’Reilly speelde een goede wedstrijd. De 21-jarige linkspoot kreeg in de eerste helft een strafschop mee toen Virgil van Dijk hem vloerde, terwijl hij ook de assist leverde op de 4-0. Verder speelde de linksback Salah helemaal uit de wedstrijd.

Artikel gaat verder onder video

“Dat wordt een van de beste spelers ter wereld”, is Van der Gijp maandagavond lyrisch bij Vandaag Inside. “Hij is 1,94 meter lang. Die is zó verschrikkelijk goed! Dat is niet normaal.” De jongeling stond zaterdag als linksback opgesteld, maar hij kan op verschillende posities uit de voeten. “Hij heeft dit jaar links centraal in de verdediging gespeeld, linksback, alle posities op het middenveld, linksbuiten en in de spits”, somt Van der Gijp op. Overigens vulde O’Reilly een deel van die posities vorig seizoen in.

“Echt niet normaal. Wat een speler zeg”, besluit de voormalig vleugelspeler zijn lofzang voor de Engelsman. O’Reilly speelde tot dusver 66 wedstrijden in de hoofdmacht van Manchester City en was daarin goed voor dertien doelpunten en acht assists. Ook kwam hij al drie keer uit voor de Engelse nationale ploeg, waardoor hij een kanshebber is om mee te gaan naar het WK van komende zomer.

➡️ Meer Manchester City nieuws

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Reageren
1 reactie
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Martine
261 Reacties
424 Dagen lid
718 Likes
Martine
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Salah is dit seizoen geen schim van wat hij vroeger was dus om dit nu een soort graadmeter te laten zijn voor Van der Gijp vind ik wel heel erg goedkoop. En een goede wedstrijd bepaalt ook niks. Veel potentie, jazeker. Maar nu nog even wat meer wedstrijden laten zien

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Man City - Liverpool

Manchester City
4 - 0
Liverpool
Gespeeld op 4 apr. 2026
Competitie: FA Cup
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Nico O'Reilly

Nico O'Reilly
Manchester City
Team: Man City
Leeftijd: 21 jaar (21 mrt. 2005)
Positie: M
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Man City
28
4
2025/2026
Man City
0
0
2024/2025
Man City
9
2
2024/2025
Man City
6
2

Meer info

Stand Premier League 2025/2026

Premier League
GS
DS
PT
1
Arsenal
31
39
70
2
Man City
30
32
61
3
Man Utd
31
13
55
4
Aston Villa
31
5
54
5
Liverpool
31
8
49

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws