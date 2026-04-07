René van der Gijp heeft zaterdag enorm genoten van het optreden van Nico O’Reilly in de kwartfinale van de FA Cup tussen Manchester City en Liverpool (4-0). De jonge Engelsman speelde een dijk van een wedstrijd tegen Mohamed Salah, die amper in het stuk voorkwam. Van der Gijp dicht O’Reilly dan ook een hele grote toekomst toe.

Liverpool had zaterdag niks in de melk te brokkelen op bezoek bij Manchester City. Uitblinker Erling Haaland schoot zijn ploeg met drie treffers langs het elftal van Arne Slot, maar ook O’Reilly speelde een goede wedstrijd. De 21-jarige linkspoot kreeg in de eerste helft een strafschop mee toen Virgil van Dijk hem vloerde, terwijl hij ook de assist leverde op de 4-0. Verder speelde de linksback Salah helemaal uit de wedstrijd.

“Dat wordt een van de beste spelers ter wereld”, is Van der Gijp maandagavond lyrisch bij Vandaag Inside. “Hij is 1,94 meter lang. Die is zó verschrikkelijk goed! Dat is niet normaal.” De jongeling stond zaterdag als linksback opgesteld, maar hij kan op verschillende posities uit de voeten. “Hij heeft dit jaar links centraal in de verdediging gespeeld, linksback, alle posities op het middenveld, linksbuiten en in de spits”, somt Van der Gijp op. Overigens vulde O’Reilly een deel van die posities vorig seizoen in.

“Echt niet normaal. Wat een speler zeg”, besluit de voormalig vleugelspeler zijn lofzang voor de Engelsman. O’Reilly speelde tot dusver 66 wedstrijden in de hoofdmacht van Manchester City en was daarin goed voor dertien doelpunten en acht assists. Ook kwam hij al drie keer uit voor de Engelse nationale ploeg, waardoor hij een kanshebber is om mee te gaan naar het WK van komende zomer.