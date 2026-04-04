Kijkers praten tijdens Man City - Liverpool massaal over Maria Guardiola (25)

Kijkers van Manchester City - Liverpool praten massaal over Maria Guardiola. De 25-jarige dochter van Manchester City-manager Pep Guardiola werd tijdens het FA Cup-duel van zaterdagmiddag veelvuldig in beeld gebracht door de Engelse regie en dat had een reden.

Manchester City moest het zaterdag in de kwartfinale van de FA Cup tegen Liverpool stellen zonder Guardiola. De Spaanse trainer was geschorst, nadat hij in de vorige ronde tegen Newcastle United alweer zijn zesde gele kaart van het seizoen kreeg. Daardoor leidde Pepijn Lijnders the Citizens tegen Liverpool.

Artikel gaat verder onder video

Guardiola was wel van de partij in het Etihad Stadium: de manager zat op de tribune en werd meermaals druk bellend in beeld gebracht door de Engelse regie. De afwezigheid van Guardiola in de dug-out deerde de regerend Engels landskampioen overigens niet, want dankzij doelpunten van Erling Haaland (drie) en Antoine Semenyo werd Liverpool met liefst 4-0 naar de slachtbank geleid.

Behalve Guardiola werd ook zijn dochter Maria veelvuldig in beeld gebracht door de Engelse regie. De 25-jarige brunette zat gedurende de wedstrijd naast de trainer van Manchester City en leefde intens mee met haar vader.

In de Engelse media wordt zaterdag massaal bericht over Maria Guardiola. Zo schrijft de Daily Star dat de dochter van de Manchester City-coach ‘de show stal’ tegen Liverpool. The Sun bezigt woorden van gelijke strekking. Ook kijkers online praten massaal over Maria Guardiola.

Wie is Maria Guardiola, de dochter van Josep Guardiola?

Maria Guardiola is geen onbekende. Zij is één van de drie kinderen van Pep Guardiola, die ook nog een zoon (Marius) en een andere dochter (Valentina) heeft.

Maria Guardiola is een ware internetsensatie. Ze timmert op social media behoorlijk aan de weg als influencer en heeft op het moment van schrijven bijna 900.000 volgers op Instagram.