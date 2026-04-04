Druk op Slot neemt toe: Liverpool krijgt ongekend pak slaag bij Man City

Liverpool en Arne Slot hebben zaterdagmiddag een enorm pak slaag gekregen van Manchester City in de kwartfinale van de FA Cup: 4-0. Grote man aan de kant van de thuisploeg was , die voor een hattrick tekende.

Liverpool ging zaterdag op bezoek bij Manchester City, waar Pepijn Lijnders langs de lijn stond door een schorsing van Pep Guardiola. De ploeg van Slot begon goed aan het duel, dat in de openingsfase over en weer ging. Na een kwartier spelen kreeg Mohamed Salah de uitgelezen kans om zijn ploeg op voorsprong te zetten na een goede uittrap van Giorgi Mamardashvili, maar de Egyptenaar had te veel tijd nodig, waardoor Abdukodir Khusanov nog kon herstellen. In het vervolg van de eerste helft kreeg ook Hugo Ekitiké een goede kans om te scoren, terwijl Mamardashvili aan de andere kant Rayan Cherki van scoren hield.

Artikel gaat verder onder video

Vijf minuten voor tijd wist Manchester City alsnog de ban te breken. Nadat Virgil van Dijk in het strafschopgebied een overtreding maakte op Nico O’Reilly, waarna de tot dan toe onzichtbare Haaland mocht aanleggen van elf meter. De Noor faalde niet en zette zijn ploeg op voorsprong. In de slotseconden van de eerste helft maakte Haaland het nog erger voor Liverpool door de bal fraai in de verre hoek te knikken.

Na de pauze ging Manchester City verder waar het gebleven was. Vijf minuten na rust was het Cherki die de bal perfect in de loop van Antoine Semenyo legde, die de uitkomende Mamardashvili vervolgens eenvoudig verschalkte met een lobje: 3-0. Zeven minuten later kon Haaland zijn derde van de middag maken. Nadat O’Reilly de bal goed had teruggetrokken, schoot de spits via de onderkant van de lat raak in het lege doel: 4-0. Na de vierde treffer van de thuisploeg hadden de meegereisde fans van Liverpool genoeg gezien en begon het uitvak leeg te stromen.

Enkele minuten na de derde treffer van Manchester City kreeg Liverpool de uitgelezen kans om nog wat terug te doen, toen Ekitiké door Matheus Nunes werd gevloerd in het strafschopgebied. Salah ging achter de bal staan, maar zag zijn inzet gekeerd worden door bekerdoelman James Trafford.

Met de nederlaag zien Liverpool en Slot weer een kans op een prijs verdampen. Om nog iets van het seizoen te maken zullen The Reds alles op alles zetten om succesvol te zijn in de Champions League. Daarin is Paris Saint-Germain in de kwartfinale de tegenstander. In de competitie moet de ploeg van Slot alle zeilen bijzetten om directe kwalificatie voor de Champions League veilig te stellen.