Engelse media bikkelhard voor Van Dijk en Nathan Aké

De wedstrijd tussen Manchester City en Liverpool is geëindigd in een pijnlijke 4-0 nederlaag voor de ploeg van Arne Slot. In Engeland wordt er vooral nagepraat over het spel van twee Nederlanders. Hoewel de wedstrijd vol actie zat en Erling Haaland met een spectaculaire hattrick de grote man was aan de kant van City, zijn de Britse kranten na afloop onverbiddelijk. Vooral en krijgen slechte cijfers en harde kritiek.

Nathan Aké was zichzelf niet

Nathan Aké is bij Manchester City meestal een heel betrouwbare speler die rust uitstraalt, maar deze middag wil hij waarschijnlijk snel vergeten. Ondanks de ruime zege van zijn team, had de verdediger het erg moeilijk met de aanvallers van Liverpool. De krant The Manchester Evening News gaf hem dan ook een laag cijfer: een 4. "Het leek alsof Aké steeds een stap te laat was. De scherpte die hem vorig seizoen zo belangrijk maakte voor het team, was nu nergens te vinden", schreef de kritische krant.

Artikel gaat verder onder video

Ook bij de zender Sky Sports snapten ze niets van zijn spel. De analisten zagen dat de Oranje-verdediger vaker dan normaal de bal zomaar inleverde. Dit zorgde voor gevaarlijke momenten voor de ploeg van Slot, al wist City de nul te houden.

Harde woorden voor Van Dijk

Aan de andere kant van het veld kreeg Virgil van Dijk misschien nog wel hardere kritiek na de vier tegentreffers. Hoewel hij de lastige taak had om de Haaland af te stoppen, vonden kranten zoals The Daily Mail en The Mirror dat de aanvoerder niet meer zo sterk oogt als vroeger. Hij kon de hattrick van de Noor niet voorkomen en maakte geen goede indruk.

De kritiek ging vooral over zijn rol bij de doelpunten. "Van Dijk keek te veel toe en gaf de aanvallers van City veel te veel ruimte. In dit soort grote wedstrijden wordt dat direct afgestraft", schreef The Mirror. In de rapportcijfers kreeg de verdediger niet meer dan een 5. Er werd zelfs geschreven dat de jaren beginnen te tellen en dat hij niet meer de 'beste verdediger ter wereld' is die hij ooit was.