vertrekt aan het einde van het huidige seizoen bij Manchester City. Het naderende afscheid van de Portugese spelverdeler hing al enige tijd in de lucht en is nu officieel bevestigd door assistent-trainer Pepijn Lijnders. Daarmee komt er na negen jaar een einde aan de periode van de middenvelder in het Etihad Stadium.

Het contract van de Portugees loopt deze zomer af, waarna hij de Engelse topclub als transfervrije speler zal verlaten. Silva speelt sinds 2017 voor Manchester City en groeide in die periode uit tot een onvervangbare schakel op het middenveld. De bevestiging van zijn vertrek volgde tijdens een persconferentie na de overtuigende 4-0 zege op Liverpool in de kwartfinale van de FA Cup. Bij dat duel nam Lijnders de honneurs langs de lijn waar vanwege een schorsing van manager Pep Guardiola.

Artikel gaat verder onder video

Na het eerdere vertrek van Kevin De Bruyne neemt de club voor het tweede seizoen op rij afscheid van een legende op het middenveld. Aan de zijde van de Belg won Silva alles wat er te winnen viel in Manchester. Tijdens het persmoment stond Lijnders stil bij de naderende exit van de aanvoerder, die dit seizoen in alle competities al tot 43 optredens kwam. "Aan elk mooi verhaal komt een einde", stelde de Nederlander. "Ik hoop dat hij geniet van zijn laatste weken hier, dat hij een mooi afscheid krijgt, want hij verdient het".

Aan belangstelling is er geen gebrek. FC Barcelona wordt nadrukkelijk genoemd als de meest waarschijnlijke en geprefereerde bestemming, mede omdat Silva zelf een voorkeur zou hebben voor een overstap naar Spanje. Ook het Franse Paris Saint-Germain en zijn jeugdliefde Benfica behoren tot de opties. Daarnaast heeft Juventus zich via technisch directeur Cristiano Giuntoli en trainer Luciano Spalletti officieel gemeld bij zaakwaarnemer Jorge Mendes. Hoewel de Italiaanse grootmacht een formele benadering heeft gedaan, vormt het huidige netto jaarsalaris van circa tien miljoen euro nog een obstakel voor de club uit Turijn, die zelf inzet op een aanbieding van zeven tot acht miljoen euro per seizoen.

Mocht Silva een avontuur buiten Europa overwegen, dan behoren ook de Verenigde Staten en Saudi-Arabië tot de mogelijkheden. Vanuit de Saudi Pro League is er concrete interesse van Al Nassr, waar een hereniging met landgenoot Cristiano Ronaldo lonkt, terwijl Inter Miami hem in de MLS zou willen koppelen aan Lionel Messi. Het is echter nog maar de vraag of de Portugees een dergelijke overstap ziet zitten. Naar verwachting neemt Silva voor het einde van mei een definitieve beslissing over zijn sportieve toekomst.