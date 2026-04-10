Live voetbal

Zian Flemming baalt van Koeman: 'Mijn inschatting klopte niet'

10 april 2026, 09:54   Bijgewerkt: 10:19
Zian Flemming
Foto: © Imago
2 reacties
Photo of Luuk van Grinsven
Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.

De KNVB en het Nederlands elftal hebben nog geen enkele vorm van contact gezocht met Zian Flemming. De spits is dit seizoen clubtopscorer van Burnley en droomt nog altijd van het WK met Oranje, maar de kans dat Ronald Koeman hem oproept, lijkt klein.

Flemming is in Engeland uitgegroeid tot een gewaardeerde speler in de Premier League. Bij Burnley stevent de voormalig speler van onder meer Fortuna Sittard en Ajax af op degradatie, maar persoonlijk kan hij nu al terugkijken op een goed debuutjaar in de hoogste Engelse competitie. De 27-jarige spits maakte acht goals en kon zich meten met clubs als Arsenal en Chelsea.

Artikel gaat verder onder video

“Als je het in de Premier League goed doet, gaan mensen je vanzelf in de gaten houden”, sprak Flemming een jaar geleden tegenover Voetbal International over zijn kansen bij Oranje. Destijds speelde het voormalig jeugdexponent van Ajax nog in de Championship. Hoe ziet zijn status bij het Nederlands elftal er nú uit? “Ik heb niks gehoord. Als iemand is komen kijken, heb ik er niets van meegekregen. Mijn principe is altijd: ik eis van mezelf dat ik dusdanig goed presteer dat een trainer, of een bondscoach in dit geval, niet om me heen kan. Kennelijk is dat nog niet gelukt”, aldus Flemming.

Hans Kraay junior wist eerder echter te melden dat Koeman Flemming wél degelijk volgt, maar de bondscoach heeft dit nieuws nooit bevestigd.

Valse hoop na blessure Memphis

Toch had de aanvaller stiekem hoop op een oproep. “In mijn achterhoofd zat dat ik op acht goals moest staan om er bij de interlandperiode in maart bij te kunnen zitten. Toen de selectie bekend werd gemaakt, had ik er nog maar zeven. De dag erna scoorde ik tegen Fulham mijn achtste. Net te laat, dacht ik nog.”

Maar er kwam hoop, toen Memphis Depay afhaakte met een blessure. “Toen stond ik dus wel al op acht, maar besloten ze geen vervanger op te roepen. Mijn inschatting klopte dus niet. Heel jammer. Ik had het geweldig gevonden”, lacht hij.

Premier League-spelers snappen Oranje niet

Bij Burnley krijgt Flemming regelmatig de vraag waarom hij niet wordt opgeroepen. “Ze kijken in Nederland niet naar het Championship, zei ik steeds. Nu komen steeds meer teamgenoten en stafleden naar me toe: “Waarom zit je er nu nóg niet bij?” Dan ga je zelf ook wel nadenken.”

“Zwart-wit gezien: de Premier League is onbetwist de allerbeste en zwaarste competitie ter wereld. En er is geen Nederlander die daarin meer goals heeft gemaakt dan ik. Ik meet me elke wedstrijd met topspelers, de halve Premier League staat straks op het WK. Ik voel me klaar voor het Nederlands elftal”, sluit hij af bij VI.

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
0 2 reacties
Reageren
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
2 reacties
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

21
815 Reacties
155 Dagen lid
1.996 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Heel sneu voor die jongen maar helaas moet alles wijken voor Memphis. Niet alleen Koeman maar ook de KNVB is hier schuldig aan.

0laf
1.179 Reacties
1.291 Dagen lid
5.667 Likes
0laf
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Stel je voor dat je een vervanger voor Memphis oproept die het goed doet. Dan moet Memphis op de bank. Daar past zijn ego niet.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

avatar

avatar

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Zian Flemming

Zian Flemming
Burnley
Team: Burnley
Leeftijd: 27 jaar (1 aug. 1998)
Positie: AM, A (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Burnley
22
8
2024/2025
Millwall
0
0
2023/2024
Millwall
46
7
2022/2023
Millwall
43
15

Meer info

Stand Premier League 2025/2026

Premier League
GS
DS
PT
1
Arsenal
31
39
70
2
Man City
30
32
61
3
Man Utd
31
13
55
4
Aston Villa
31
5
54
5
Liverpool
31
8
49

Complete Stand

Nederlands Elftal nieuws

Via Mee met Oranje blijf je altijd op de hoogte van het laatste Nederlands Elftal nieuws.

Meest gelezen

Meer nieuws