De KNVB en het Nederlands elftal hebben nog geen enkele vorm van contact gezocht met . De spits is dit seizoen clubtopscorer van Burnley en droomt nog altijd van het WK met Oranje, maar de kans dat Ronald Koeman hem oproept, lijkt klein.

Flemming is in Engeland uitgegroeid tot een gewaardeerde speler in de Premier League. Bij Burnley stevent de voormalig speler van onder meer Fortuna Sittard en Ajax af op degradatie, maar persoonlijk kan hij nu al terugkijken op een goed debuutjaar in de hoogste Engelse competitie. De 27-jarige spits maakte acht goals en kon zich meten met clubs als Arsenal en Chelsea.

Artikel gaat verder onder video

“Als je het in de Premier League goed doet, gaan mensen je vanzelf in de gaten houden”, sprak Flemming een jaar geleden tegenover Voetbal International over zijn kansen bij Oranje. Destijds speelde het voormalig jeugdexponent van Ajax nog in de Championship. Hoe ziet zijn status bij het Nederlands elftal er nú uit? “Ik heb niks gehoord. Als iemand is komen kijken, heb ik er niets van meegekregen. Mijn principe is altijd: ik eis van mezelf dat ik dusdanig goed presteer dat een trainer, of een bondscoach in dit geval, niet om me heen kan. Kennelijk is dat nog niet gelukt”, aldus Flemming.

Hans Kraay junior wist eerder echter te melden dat Koeman Flemming wél degelijk volgt, maar de bondscoach heeft dit nieuws nooit bevestigd.

Valse hoop na blessure Memphis

Toch had de aanvaller stiekem hoop op een oproep. “In mijn achterhoofd zat dat ik op acht goals moest staan om er bij de interlandperiode in maart bij te kunnen zitten. Toen de selectie bekend werd gemaakt, had ik er nog maar zeven. De dag erna scoorde ik tegen Fulham mijn achtste. Net te laat, dacht ik nog.”

Maar er kwam hoop, toen Memphis Depay afhaakte met een blessure. “Toen stond ik dus wel al op acht, maar besloten ze geen vervanger op te roepen. Mijn inschatting klopte dus niet. Heel jammer. Ik had het geweldig gevonden”, lacht hij.

Premier League-spelers snappen Oranje niet

Bij Burnley krijgt Flemming regelmatig de vraag waarom hij niet wordt opgeroepen. “Ze kijken in Nederland niet naar het Championship, zei ik steeds. Nu komen steeds meer teamgenoten en stafleden naar me toe: “Waarom zit je er nu nóg niet bij?” Dan ga je zelf ook wel nadenken.”

“Zwart-wit gezien: de Premier League is onbetwist de allerbeste en zwaarste competitie ter wereld. En er is geen Nederlander die daarin meer goals heeft gemaakt dan ik. Ik meet me elke wedstrijd met topspelers, de halve Premier League staat straks op het WK. Ik voel me klaar voor het Nederlands elftal”, sluit hij af bij VI.