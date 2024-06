Optreden Flemming valt niet in de smaak: 'Welke TikTok-ster is de volgende?'

De Brabantse zanger Flemming zong maandagavond voorafgaand aan Nederland - IJsland Het Wilhelmus, alleen dat optreden viel niet in de smaak, zo blijkt uit reacties op X. De 28-jarige zanger krijgt namelijk flink wat kritiek over zich heen.

"Koopmeiners die nog voor de wedstrijd uitvalt en mogelijk het EK mist, Flemming die het volkslied doet, alle ingrediënten voor een kutavond zijn aanwezig", luidt een van de reacties op X. "Flemming ook nog. Welke TikTok-ster is de volgende? De Bankzitters", post een ander.

In een video van OnsOranje gaf Flemming aan dat hij het een echte eer vond om het volkslied ten gehore te brengen, maar ook dat hij het doodeng vond. "Het is zo'n belangrijk liedje en dan sta je daar tussen de spelers. Het is heel gaaf, maar ik heb wel echt zenuwen. Ik heb er heel veel zin in, maar het is wel het spannendste dat ik ooit heb gedaan. Ik moet er vooral een beetje van genieten, want het is natuurlijk heel vet!"

Volg de oefenwedstrijd tussen Nederland en IJsland in ons liveverslag!

