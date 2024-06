Zanger (28) zingt Wilhelmus bij uitzwaaiduel Oranje: 'Ik vind het doodeng, als ik eerlijk ben'

De Brabantse zanger Flemming zal maandagavond Het Wilhelmus zingen voorafgaand de interland tussen het Nederlands elftal en IJsland, zo maakt hij in gesprek met Anouk Hoogendijk bekend in een video van OnsOranje. Flemming, bekend van hits 'Automatisch' en 'Amsterdam', kijkt enorm uit naar het speciale moment in De Kuip.

"Ik mag het volkslied zingen, echt een eer", begint de 28-jarige zanger in gesprek met Hoogendijk, vlak nadat hij zijn soundcheck heeft gedaan in het stadion van Feyenoord. "Het is super vet. Ik vind het wel echt doodeng, als ik eerlijk ben", geeft de in Den Bosch geboren singer-songwriter direct toe. "Het is zo'n belangrijk liedje en dan sta je daar tussen de spelers. Het is heel gaaf, maar ik heb wel echt zenuwen. Ik heb er heel veel zin in, maar het is wel het spannendste dat ik ooit heb gedaan. Ik moet er vooral een beetje van genieten, want het is natuurlijk heel vet!"

Flemming heeft de eer tijdens de uitzwaaiwedstrijd van Oranje het volkslied te zingen en heeft er vertrouwen in dat het Nederlands elftal na dit duel kan schitteren op het EK in Duitsland. "Ik heb er alle vertrouwen in. De poule komen we sowieso door, denk ik", spreekt de zanger zijn verwachtingen uit.

