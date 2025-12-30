Live voetbal

Koeman volgt Zian Flemming als spits voor Oranje op WK 2026

Ronald Koeman
Foto: © Imago
Photo of Luuk van Grinsven Luuk van Grinsven
30 december 2025, 10:23

Zian Flemming is een optie voor de selectie van het Nederlands elftal, zo vertelt Hans Kraay junior bij ESPN. De aanvaller van Burnley, die een verleden heeft bij onder meer (Jong) Ajax en Fortuna Sittard, wordt door bondscoach Ronald Koeman in de gaten gehouden voor het aankomende WK in de Verenigde Staten, Mexico en Canada.

De naam van Flemming viel nog niet vaak zodra mensen speculeerden over de mogelijke WK-selectie van het Nederlands elftal in 2026. Toch weet ESPN-journalist Kraay junior te vertellen dat de 27-jarige aanvaller annex middenvelder er goed opstaat bij Koeman. De bondscoach houdt de prestaties van Flemming nauwlettend in de gaten.

WK-selectie Oranje: Welke 26 spelers neemt Koeman mee?

Het blijft namelijk de vraag welke spitsen Koeman gaat meenemen naar het toernooi in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. Volgens Kraay junior is Memphis Depay een zekerheidje: “Voor mij is er geen discussie, voor niemand. Hij zwerft niet meer. Sommigen vinden de Braziliaanse competitie een krokettencompetitie, maar daar schoppen ze je lachend tegen de lichtmast aan. Daar lopen best een paar behoorlijke verdedigers. Daar doet Memphis het ook goed.”

Kraay junior noemt vervolgens vier concurrenten van de topscorer aller tijden van het Nederlands elftal. “Wout Weghorst is een prima pinchhitter, Brian Brobbey houdt Koeman wel een beetje in de gaten, Emmanuel Emegha heeft diepte én hij houdt Zian Flemming in de gaten”, zegt de analist verrassend.

Flemming was dit seizoen al goed voor zes doelpunten in zeventien duels bij Burnley. De oud-speler van Ajax, PEC Zwolle, NEC, Fortuna Sittard en Milwall kent daarmee een prima debuutjaar in de Premier League. Volgens Kraay junior volgt Koeman Flemming dan ook ‘elke week’. “Een frisse, fitte jongen. Dat is geen wereldnieuws. Hij gaat ook niet in de basis starten, maar hij houdt hem in de gaten.”

Zian Flemming

Zian Flemming
Burnley
Team: Burnley
Leeftijd: 27 jaar (1 aug. 1998)
Positie: AM, A (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Burnley
15
5
2024/2025
Millwall
0
0
2023/2024
Millwall
46
7
2022/2023
Millwall
43
15

Meer info

