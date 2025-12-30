is een optie voor de selectie van het Nederlands elftal, zo vertelt Hans Kraay junior bij ESPN. De aanvaller van Burnley, die een verleden heeft bij onder meer (Jong) Ajax en Fortuna Sittard, wordt door bondscoach Ronald Koeman in de gaten gehouden voor het aankomende WK in de Verenigde Staten, Mexico en Canada.

De naam van Flemming viel nog niet vaak zodra mensen speculeerden over de mogelijke WK-selectie van het Nederlands elftal in 2026. Toch weet ESPN-journalist Kraay junior te vertellen dat de 27-jarige aanvaller annex middenvelder er goed opstaat bij Koeman. De bondscoach houdt de prestaties van Flemming nauwlettend in de gaten.

Het blijft namelijk de vraag welke spitsen Koeman gaat meenemen naar het toernooi in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. Volgens Kraay junior is Memphis Depay een zekerheidje: “Voor mij is er geen discussie, voor niemand. Hij zwerft niet meer. Sommigen vinden de Braziliaanse competitie een krokettencompetitie, maar daar schoppen ze je lachend tegen de lichtmast aan. Daar lopen best een paar behoorlijke verdedigers. Daar doet Memphis het ook goed.”

Kraay junior noemt vervolgens vier concurrenten van de topscorer aller tijden van het Nederlands elftal. “Wout Weghorst is een prima pinchhitter, Brian Brobbey houdt Koeman wel een beetje in de gaten, Emmanuel Emegha heeft diepte én hij houdt Zian Flemming in de gaten”, zegt de analist verrassend.

Flemming was dit seizoen al goed voor zes doelpunten in zeventien duels bij Burnley. De oud-speler van Ajax, PEC Zwolle, NEC, Fortuna Sittard en Milwall kent daarmee een prima debuutjaar in de Premier League. Volgens Kraay junior volgt Koeman Flemming dan ook ‘elke week’. “Een frisse, fitte jongen. Dat is geen wereldnieuws. Hij gaat ook niet in de basis starten, maar hij houdt hem in de gaten.”