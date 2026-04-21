Van der Gijp maakt zich zorgen om Slot: ‘Verdrietig om te zien’

21 april 2026, 11:13
Arne Slot bij Liverpool
Foto: © Imago/realtimes
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.

René van der Gijp maakt zich zorgen om Arne Slot bij Liverpool. De analist merkt aan alles dat de Nederlandse trainer enorm veel druk ervaart en stelt dat de clubleiding wel wat meer mag doen om hem hierbij te helpen.

Na een succesvol eerste seizoen waarin Slot met Liverpool kampioen werd, gaat het in zijn tweede jaar een stuk minder. Met nog vijf wedstrijden te spelen staan The Reds op een teleurstellende vijfde plaats in de Premier League. “Als Slot tijdens een Champions League-wedstrijd het veld inloopt om een bal weg te schieten, mag je als club weleens nadenken van: 'Goh, gaat dit wel goed allemaal?’”, begint Van der Gijp in KieftJansenEgmondGijp.

De analist stelt dat de clubleiding van Liverpool een manier moet bedenken om de druk op Slot te verminderen. “Want het is best wel verdrietig om naar te kijken.” Michel van Egmond countert dat druk niet vanuit de club zelf komt. “Druk komt van de media en het publiek. En van sociale media. Wie kan daar iets tegen doen? Niemand.”

Van der Gijp heeft wel een oplossing. “Binnen de club kun je best naar buiten brengen van: ‘Luister, Isak hadden we ingeschaald op 40 goals. Heeft er twee gemaakt. We hebben een jongen (Diogo Jota, red.) die is overleden in het voorseizoen. In principe zit dit jaar alles tegen, wat vorig jaar meezat’”, legt Van der Gijp uit wat voor statement hij graag van de club had willen zien.

➡️ Meer Liverpool nieuws

Lees ook:
Valentijn Driessen

Driessen ziet Slot in t-shirt bij interview: ‘Helemaal de weg kwijt, dit kan niet!’

  • do 9 april, 22:45
  • 9 apr. 22:45
  • 13
Hugo Ekitike en Alexis Mac Allister vieren de 1-0 bij Liverpool - Real Madrid

‘Enorme leegloop bij Liverpool: Mac Allister en acht anderen naar de uitgang’

  • do 16 april, 12:39
  • 16 apr. 12:39
  • 7
Arne Slot bij Liverpool

Kopstukken Liverpool zijn het oneens over Arne Slot

  • do 16 april, 22:50
  • 16 apr. 22:50
  • 2
Arne Slot

Arne Slot
Liverpool
Team: Liverpool
Functie: Coach
Leeftijd: 47 jaar (17 sep. 1978)

Meer info

Stand Premier League 2025/2026

Premier League
GS
DS
PT
3
Man Utd
33
13
58
4
Aston Villa
33
6
58
5
Liverpool
33
11
55
6
Chelsea
33
11
48
7
Brentford
33
4
48

