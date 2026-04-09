Valentijn Driessen is ervan overtuigd dat Arne Slot nog twee wedstrijden krijgt van Liverpool om zijn baan te redden, zo geeft de verslaggever aan bij Vandaag Inside. De Nederlander verloor woensdag met 2-0 bij Paris Saint-Germain en stond na de wedstrijd in een t-shirt de pers te woord. Dat kan echt niet, zo vindt Driessen.

Liverpool beleefde woensdag een zeer vervelende avond in Parijs in de kwartfinale van de Champions League tegen PSG. De ploeg van Slot ging met 2-0 onderuit, maar de score had nog veel hoger kunnen uitvallen. Daardoor maken The Reds volgende week op Anfield nog kans om de achterstand weg te werken. Als het duel tussen PSG en Liverpool wordt aangehaald bij VI, reageert Driessen duidelijk: “Hij krijgt nog twee wedstrijden.”

“Hij krijgt nu eerst Bournemouth (Fulham, red.), die mag hij niet verliezen”, gaat de verslaggever verder. “En tegen Paris Saint-Germain moet hij wel op een redelijke manier eruit gaan.” Driessen heeft er absoluut geen vertrouwen in dat Liverpool het nog om gaat draaien. “Als het 0-5 ofzo wordt, heb je wel een probleem. Dan heeft hij een serieus probleem.” Dat Slot in Frankrijk met vijf man achterin ging spelen, is Driessen ook totaal niet bevallen. René van der Gijp haakt daarop in: “Dat kun jij makkelijk zeggen, maar als je net met 4-0 bent afgedroogd bij City… Dan ben je geneigd iets te veranderen.” Daar geeft de journalist van De Telegraaf zijn tafelgenoot gelijk in.

Slot draagt wit t-shirt

Na afloop maakte Slot ook geen goede indruk op Driessen. De trainer stond de pers te woord in een wit t-shirt van Tommy Hilfiger. “Ik zag hem in dat t-shirtje, dat is niet goed. Het is de trainer van Liverpool!”, foetert Driessen. “Hij stond erbij als een zwemleraar”, voegt Van der Gijp daaraan toe.

Driessen blikt vervolgens terug op de beginperiode van Slot bij Feyenoord, toen hij ook een keer in een t-shirt langs de lijn stond. “De volgende persconferentie zei ik tegen hem: ‘Je moet geen t-shirt dragen. De trainer van Feyenoord die in een Zeeman-shirtje langs de lijn staat, dat kan gewoon niet!’ Daarna heeft hij nooit meer een t-shirt gedragen. Nu had hij dat Zeeman-shirtje weer aan, de man is helemaal de weg kwijt.” Driessen vindt dat een trainer van Liverpool een ‘jasje of nette polo’ hoort te dragen.