Voor Liverpool en scheiden de wegen na dit seizoen. Dat heeft de club donderdagavond gemeld op de eigen social media. Daarmee komt een periode van negen jaar van tot een eind; Robertson verlaat Liverpool als een legende.

Robertson maakte aan het begin van zijn carrière langzaam stappen richting de top. Als jeugdproduct van het Schotse Queen's Park, verkaste hij in 2013 naar een andere Schotse club, Dundee United. Daar speelde hij één seizoen, waarna hij de overstap maakte naar Hull City. In 2014/2015 speelde die club nog in de Premier League, maar dat seizoen kon er geen degradatie voorkomen worden. Het jaar erna wist Robertson met Hull wel weer promotie zeker te stellen, waardoor hij zichzelf nog een keer in de Premier League-etalage kon zetten.

In de zomer van 2017 had Liverpool genoeg gezien. De Schotse linksback werd opgepikt voor een schamele negen miljoen euro. Wat een investering bleek dat te zijn. Robertson was vervolgens jarenlang vaste waarde bij The Reds en werd op meerdere momenten als een van de beste linkerverdedigers van de wereld beschouwd. Zijn belangrijkste prijzen zijn de Champions League in 2018/19 en de Premier League in 2019/20 en 2024/25.

Dit seizoen is hij echter net een niveautje teruggevallen, waardoor Arne Slot hem minder vaak opstelt. Milos Kerkez heeft de linksbackpositie veroverd. Met het aflopende contract van Robertson moest Liverpool een moeilijke keuze maken en de knoop is dus doorgehakt: de 32-jarige back mag na dit seizoen aan een nieuw avontuur beginnen. "Hij gaat de club verlaten als een Liverpool-legende", schrijf de Engelse grootmacht op zijn eigen X-account. Tot nog toe speelde de verdediger 373 wedstrijden voor Liverpool.

In een reactie zegt Robertson: "Het is nooit makkelijk om een club als Liverpool achter je te laten. Maar ik weet ook dat voetbal zich ontwikkelt en nu is de tijd gekomen dat ik zelf een stap maak. Ik zal altijd terugdenken aan alle mooie herinneringen die ik hier heb meegemaakt. De club, de fans, iedereen rondom de club zijn echt alles voor me."

We can confirm Andy Robertson will bring his Reds career to an end at the conclusion of the current season.



He will do so as a Liverpool legend ❤️ — Liverpool FC (@LFC) April 9, 2026