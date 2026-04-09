Knullige fout van Van Dijk opgevangen in 2 pijnlijke beelden

9 april 2026, 08:05   Bijgewerkt: 08:35
Wim Kieft en Guus Hiddink bij Ziggo Sport
Foto: © Ziggo Sport
Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.

Virgil van Dijk was na afloop van het Champions League-duel tussen Paris Saint-Germain en Liverpool de gebeten hond in de studio van Ziggo Sport. Volgens analist Wim Kieft was de Nederlandse aanvoerder verantwoordelijk voor de 2-0 van Khvicha Kvaratskhelia.

Liverpool leed woensdagavond een volstrekt kansloze nederlaag in het heenduel van de kwartfinale tegen PSG: 2-0. De ploeg van Arne Slot trad met vijf verdedigers aan, en dat pakte niet goed uit. Bij de tweede treffer van Kvaratskhelia kwam dit tot zijn uiting, zo zag Kieft vanuit de studio van Ziggo Sport, waar hij het duel analyseerde samen met Guus Hiddink.

Snel na het fluitsignaal pakt Hélène Hendriks het moment erbij: “Daar zagen we tóch weer een opvallende rol voor Van Dijk”, zei de presentatrice. “Moet je rugdekking geven of niet met vijf verdedigers op een lijn? Dat laat hij na”, stelt Kieft. Hieronder is duidelijk te zien hoe Kvaratskhelia uit de rug van Ryan Gravenberch wegloopt.

Virgil van Dijk vergeet rugdekking te geven
© Ziggo Sport
Virgil van Dijk komt te laat tegen Paris Saint-Germain
© Ziggo Sport

De oud-spits is kritisch op de veelbesproken tactiek van Slot: “Guus (Hiddink, red.) zei het ook al: hoe meer verdedigers er staan, hoe meer er naar elkaar staan te kijken. Al heeft Kvaratskhelia ook wel de kwaliteit om het af te maken.”

Paris SG - Liverpool

Paris Saint-Germain FC
2 - 0
Liverpool
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: UEFA Champions League
Seizoen: 2025/2026

Virgil van Dijk

Virgil van Dijk
Liverpool
Team: Liverpool
Leeftijd: 34 jaar (8 jul. 1991)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Liverpool
31
3
2024/2025
Liverpool
37
3
2023/2024
Liverpool
36
2
2022/2023
Liverpool
32
3

Stand UEFA Champions League 2025/2026

GS
DS
PT
1
Arsenal
8
19
24
2
Bayern München
8
14
21
3
Liverpool
8
12
18
4
Spurs
8
10
17
5
Barcelona
8
8
16
6
Chelsea
8
7
16
7
Sporting
8
6
16
8
Man City
8
6
16
9
Real Madrid
8
9
15
10
Inter
8
8
15
11
Paris SG
8
10
14
12
Newcastle
8
10
14
13
Juventus
8
4
13
14
Atlético
8
2
13
15
Atalanta
8
0
13
16
Leverkusen
8
-1
12
17
Dortmund
8
2
11
18
Olympiakos
8
-4
11
19
Club Brugge
8
-2
10
20
Galatasaray
8
-2
10
21
Monaco
8
-6
10
22
Qarabağ
8
-8
10
23
Bodø/Glimt
8
-1
9
24
Benfica
8
-2
9
25
Marseille
8
-3
9
26
Pafos
8
-3
9
27
R. Union SG
8
-9
9
28
PSV
8
0
8
29
Athletic
8
-5
8
30
Napoli
8
-6
8
31
København
8
-9
8
32
Ajax
8
-13
6
33
Frankfurt
8
-11
4
34
Slavia
8
-14
3
35
Villarreal
8
-13
1
36
Kairat
8
-15
1

