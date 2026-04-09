was na afloop van het Champions League-duel tussen Paris Saint-Germain en Liverpool de gebeten hond in de studio van Ziggo Sport. Volgens analist Wim Kieft was de Nederlandse aanvoerder verantwoordelijk voor de 2-0 van Khvicha Kvaratskhelia.

Liverpool leed woensdagavond een volstrekt kansloze nederlaag in het heenduel van de kwartfinale tegen PSG: 2-0. De ploeg van Arne Slot trad met vijf verdedigers aan, en dat pakte niet goed uit. Bij de tweede treffer van Kvaratskhelia kwam dit tot zijn uiting, zo zag Kieft vanuit de studio van Ziggo Sport, waar hij het duel analyseerde samen met Guus Hiddink.

Artikel gaat verder onder video

Snel na het fluitsignaal pakt Hélène Hendriks het moment erbij: “Daar zagen we tóch weer een opvallende rol voor Van Dijk”, zei de presentatrice. “Moet je rugdekking geven of niet met vijf verdedigers op een lijn? Dat laat hij na”, stelt Kieft. Hieronder is duidelijk te zien hoe Kvaratskhelia uit de rug van Ryan Gravenberch wegloopt.

© Ziggo Sport

© Ziggo Sport

De oud-spits is kritisch op de veelbesproken tactiek van Slot: “Guus (Hiddink, red.) zei het ook al: hoe meer verdedigers er staan, hoe meer er naar elkaar staan te kijken. Al heeft Kvaratskhelia ook wel de kwaliteit om het af te maken.”