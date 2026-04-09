De Engelse kranten zijn kritisch op het tactische plan van Arne Slot, die woensdagavond met Liverpool kansloos ten onder ging in de kwartfinale van de Champions League. Titelhouder Paris Saint-Germain was in het Parc des Princes met 2-0 te sterk, maar die uitslag had ook maar zo (veel) hoger kunnen uitvallen. Het besluit van Slot om op de bank te zetten én te houden zorgt ook voor gefronste wenkbrauwen.

Salah speelde afgelopen weekend een moeizame wedstrijd tegen Manchester City, dat in de kwartfinale van de FA Cup met maar liefst 4-0 te sterk was. De Egyptenaar miste na een dik uur spelen, toen de eindstand al bereikt was, bovendien ook nog eens een penalty. Voor Slot was dat reden genoeg om hem in Parijs te passeren; maar ook zonder Salah kwam Liverpool er tegen PSG nauwelijks aan te pas.

Artikel gaat verder onder video

The Sun schrijft in het wedstrijdverslag dat Liverpool in Parijs 'een ouderwets pak slaag' kreeg van PSG. "Niet een nieuwe robbery (beroving, red.)", verwijst de krant naar de editie van vorig seizoen. Toen troffen beide clubs elkaar in de achtste finales; beide duels leverden een 0-1 zege voor de uitploeg op, waarna PSG de penalty's beter nam. Het verschil was dit jaar echter véél groter, of zoals The Sun het omschrijft: "Het gat tussen deze twee elftallen is breder dan Het Kanaal."

"Hoewel er nog steeds een kansje is dat Liverpool er volgende week weer zo'n speciale avond van maakt op Anfield, is het moeilijk voor te stellen dat dat gaat gebeuren", sombert de tabloid over de return van volgende week. De beslissing van Slot om de met zijn vorm worstelende Salah te passeren ten faveure van Jeremie Frimpong, die meer als wingback opereerde, bleek volgens de krant niet de juiste: "De gok van Slot met Salah, die de Egyptenaar buiten zijn elftal liet om met een vijfmansverdediging te kunnen spelen, had Liverpool meer defensieve stabiliteit moeten leveren. In plaats daarvan verschafte het PSG simpelweg de vrijheid van het Parc des Princes", aldus de krant.

Ook The Guardian is niet erg optimistisch over de kansen van Liverpool om de halve finales nog te bereiken, maar is door de iets betere fase in de tweede helft wel wat positiever. "Liverpool verlaat Parijs met hoop, terwijl het zonder hoop was aangekomen, maar heeft wel een dramatische comeback nodig om de titelhouder volgende week op Anfield te kunnen bedreigen", schrijft deze krant. Ook hier wordt geconcludeerd dat het beoogde effect van het passeren van Salah uitbleef: "Slot probeerde zo te voorkomen dat Vitinha het spel op het middenveld kon dicteren. Dat was in ieder geval de theorie. De realiteit bleek anders en in lijn met de verwachtingen vooraf", aldus The Guardian.

"Mountain to climb" (een berg te beklimmen, red.), kopt een andere tabloid, de Daily Mail na de wedstrijd boven het liveblog waarin men verslag deed van de strijd in Parijs. Deze krant vond het vooral frappant dat Slot met nog twaalf officiële speelminuten op de klok besloot om met Cody Gakpo, Andy Robertson, Curtis Jones én Alexander Isak binnen de lijnen te brengen. "Interessant, trouwens, dat Salah niet bij de Liverpool-invallers zit. Dit is een beetje verdrietig, toch? Maar sommigen zullen daar anders over denken." Slot haalde Frimpong vervolgens óók nog naar de kant, maar ook toen mocht Salah zijn hesje niet uittrekken; in plaats daarvan mocht Trey Neyoni het duel volmaken.

Ook de Daily Mail trekt vlak voor tijd een duidelijke conclusie over het tactische plan van Slot, op het moment dat Frimpong een onderschepping mist wat ertoe leidt dat Ousmane Dembélé er bijna nog 3-0 van maakte, maar uiteindelijk de paal raakte: "Luister, ik ben geen voetbaltrainer, maar ik heb het gevoel dat je tegen PSG altijd kansen weg zult geven. Ze hebben iets van 15 keer op doel geschoten (18 keer, red.). Maar Slot heeft de aanval opgeofferd om hier op de verdediging te focussen. Het is niet zo dat PSG achterin staat als een rots, maar Liverpool stevent af op de vierde uitnederlaag op rij", noteert de krant.