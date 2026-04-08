Guus Hiddink begrijpt volledig waarom Arne Slot geen basisplaats voor inruimt in de kwartfinale van de Champions League tussen Paris Saint-Germain en Liverpool. De Egyptenaar, die bezig is aan zijn laatste weken op Anfield, vindt zichzelf na een pijnlijke wedstrijd tegen Manchester City terug op de bank in het Parc des Princes.

Liverpool werd afgelopen zaterdag op hardhandige wijze uit het toernooi om de FA Cup geknikkerd door Manchester City. Met Salah als basisspeler kwamen The Reds er niet aan te pas; mede dankzij een hattrick van Erling Haaland stond er na 90 minuten een afgetekende 4-0 op het bord. Salah had de spreekwoordelijke eer na ruim een uur nog een beetje kunnen redden toen Liverpool een strafschop kreeg, maar zag zijn inzet gekeerd worden door James Trafford.

Vier dagen na het beker-echec zet Slot Salah op de bank voor de heenwedstrijd tegen PSG in Parijs. Het clubicoon is niet de enige: ook voor Cody Gakpo is opnieuw geen plaats in de basisformatie van Liverpool. Virgil van Dijk, Ryan Gravenberch en Jeremie Frimpong verschijnen wél aan de aftrap. In de studio van Ziggo Sport kunnen analisten Wim Kieft en Hiddink begrip opbrengen voor het besluit van Slot.

"Als je geen rendement hebt, dan houdt het op een gegeven ogenblik op", zegt Kieft. "Het is altijd heel moeilijk, dat kan Guus beter vertellen zo, wanneer moet je ingrijpen bij een speler met zo'n reputatie?" De cijfers spreken echter voor zich: "Het scheelt in de competitie alleen al 25 goals ten opzichte van vorig seizoen. En 18 of 19 assists." Hiddink weet als toptrainer in ruste als geen ander hoe het gaat met topspelers op hun retour: "Natuurlijk geef je ze enig krediet, omdat je denkt: ze zijn even down met hun vorm. Maar bij Salah kon je toch zien dat het structureel heel moeilijk is om zijn niveau te halen."

"Hoe oud is hij, 34?", vervolgt Hiddink. "Dan verlies je wat scherpte, wat snelheid en beweeglijkheid. En die paar keren dat hij wél voor het doel komt, waar hij in het verleden een zekerheidje was met zijn doelpunten, is het nu toch een beetje shaky. Hij schiet ballen soms drie, vier, vijf meter over. Dan moet je niet te laat zijn met ingrijpen, daar moet je niet bang voor zijn. Je weet dat je de buitenwereld over je heen krijgt, maar je moet ook in je ploeg je geloofwaardigheid houden. Spelers zijn ook niet dom. Die zeggen: 'Je kunt niet altijd een speler de hand boven het hoofd houden als hij achter elkaar niet goed functioneert", aldus Hiddink.