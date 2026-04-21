Dumfries helpt Koeman: 'Alle 11 spelers waren bij de bevalling!'

De zoektocht van Ronald Koeman naar het hechtste en leukste amateurteam van Nederland duurt voort. De bondscoach buigt zich samen met , de gebroeders De Boer en Shanice van de Sanden over alle aanmeldingen, zo is te zien in een ludieke video van OnsOranje en de Staatsloterij.

Vorige week werd bekend dat een amateurteam mee mag naar de Verenigde Staten in het kielzog van het Nederlands elftal. “Het Nederlandse amateurvoetbal is uniek”, zei Koeman daarover. “Zonder amateurvoetbal geen Oranje. Daarom willen we in aanloop naar dit toernooi onze waardering uitspreken naar het amateurvoetbal en laten we zien dat Oranje meer is dan een selectie van 26 profvoetballers. Oranje is wat ons hele land verbindt in de droom om wereldkampioen te worden."

De selectie van het amateurteam komt voort uit een samenwerking tussen de KNVB en Staatsloterij, dat als partner van Oranje en supporter van dromen een bijdrage levert aan het laten uitkomen van sportieve dromen van amateurvoetballers. Koeman maakt zijn 'tweede selectie' bekend op 13 mei. Geïnteresseerde teams kunnen zich tot 5 mei nog aanmelden via een videosollicitatie.

In de humoristische video, in Jiskefet-stijl, is te zien dat Koeman bij het maken van zijn zogenaamde ‘Droomselectie’ bijgestaan door Denzel Dumfries, die zelf tot zijn achttiende bij de amateurs voetbalde, Ronald en Frank de Boer en Shanice van de Sanden.

Bekijk de video hieronder!