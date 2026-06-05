Spelers van Oranje staan straks heel anders opgesteld voor iedere wedstrijd

FIFA-voorzitter Gianni Infantino heeft via Instagram een opvallende verandering aangekondigd voor het aankomende WK. De wereldvoetbalbond gooit de traditionele ceremonie voorafgaand aan de wedstrijden volledig om. Normaal gesproken staan alleen de elf basisspelers van beide teams op het veld tijdens het volkslied. De FIFA wil nu dat alle betrokkenen aanwezig zijn op het veld, inclusief de wisselspelers en de scheidsrechters.

Waar de teams normaal gesproken strak op een rij naast elkaar richting de hoofdtribune of de camera's kijken, kiest de FIFA nu voor een meer intieme opzet in de middencirkel. Infantino is zelf enthousiast over het nieuwe concept, dat volgens hem moet zorgen voor verbinding op het allerhoogste podium.

Eenheid en emotie

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“Door alle spelers en scheidsrechters tijdens de volksliederen tegenover elkaar in de middencirkel te laten staan, ontstaat een moment van eenheid, trots en emotie dat echt toebehoort aan de teams en aan iedereen die erbij aanwezig is’’, zo verklaart de FIFA-baas op Instagram. “Het WK draait om iedere speler en iedere supporter, en deze nieuwe ceremonie voorafgaand aan de wedstrijd weerspiegelt dat.”

Volgens Infantino is de verandering een logisch gevolg van de groei van het toernooi, dat dit jaar voor het eerst met maar liefst 48 landen wordt gespeeld in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. “Naarmate het WK groeit, blijven we innoveren in de manier waarop de sport wordt beleefd. De ceremonies voorafgaand aan de wedstrijden in 2026 zullen niet anders zijn.”

360-gradenbeleving voor de fans

Naast de nieuwe opstelling van de spelers wil de FIFA ook de show voor de aftrap vernieuwen. De bond introduceert een zogenoemde 360-gradenceremonie. Dat betekent dat sfeeracties, zoals grote vlaggen en andere elementen op het veld, zo worden gemaakt dat supporters op elke plek in het stadion ervan kunnen genieten.

Om de opkomst van de spelers spectaculairder te maken, komen er ook nieuwe visuele effecten. Zo lopen spelers straks door speciale bogen wanneer ze het veld betreden en krijgt het publiek handvlaggen om mee te zwaaien. Bij enkele grote wedstrijden wil de FIFA bovendien extra verrassingen toevoegen aan de show.