Liverpool wil komende zomer afscheid nemen van liefst negen spelers, zo weet The Telegraph. De meest opvallende naam op die lijst is . De Argentijn heeft dit seizoen bijna altijd een basisplaats onder Arne Slot.

Liverpool gaf afgelopen zomer bijna 500 miljoen euro uit aan nieuwe spelers. Voor dat bedrag werden onder meer Alexander Isak, Florian Wirtz en Hugo Ekitiké naar Anfield gehaald. Echt succesvol verloopt het seizoen van The Reds echter niet: zes wedstrijden voor het einde van het seizoen staat de ploeg van Slot vijfde in de Premier League. Ook werd Liverpool al uitgeschakeld in de FA Cup, de League Cup en de Champions League.

Komende zomer moet de selectie stevig op de schop, dus wil de clubleiding volgens de Britse krant afscheid gaan nemen van negen spelers. Twee daarvan, Mohamed Salah en Andy Robertson, kondigden eerder al aan dat ze bezig zijn aan hun laatste maanden op Anfield. Verder mogen ook Curtis Jones, Federico Chiesa, Joe Gomez, Calvin Ramsay, Rhys Williams en Harvey Elliot, momenteel verhuurd aan Aston Villa, vertrekken uit de Britse havenstad.

De meest verrassende naam op de lijst is die van Mac Allister. Liverpool betaalde in de zomer van 2023 een bedrag van 42 miljoen euro voor de middenvelder, die vorig jaar een onmisbare schakel was in de kampioensploeg en ook dit seizoen over het algemeen een basisplaats heeft. De krant stelt dat er veel interesse is in de Argentijn en dat zijn transfersom gebruikt moet worden om de selectie opnieuw op te bouwen. Mac Allister vertegenwoordigt een Estimated Transfer Value van 116,5 miljoen euro.