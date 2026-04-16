‘Enorme leegloop bij Liverpool: Mac Allister en acht anderen naar de uitgang’

16 april 2026, 12:39
Hugo Ekitike en Alexis Mac Allister vieren de 1-0 bij Liverpool - Real Madrid
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.

Liverpool wil komende zomer afscheid nemen van liefst negen spelers, zo weet The Telegraph. De meest opvallende naam op die lijst is Alexis Mac Allister. De Argentijn heeft dit seizoen bijna altijd een basisplaats onder Arne Slot.

Liverpool gaf afgelopen zomer bijna 500 miljoen euro uit aan nieuwe spelers. Voor dat bedrag werden onder meer Alexander Isak, Florian Wirtz en Hugo Ekitiké naar Anfield gehaald. Echt succesvol verloopt het seizoen van The Reds echter niet: zes wedstrijden voor het einde van het seizoen staat de ploeg van Slot vijfde in de Premier League. Ook werd Liverpool al uitgeschakeld in de FA Cup, de League Cup en de Champions League.

Komende zomer moet de selectie stevig op de schop, dus wil de clubleiding volgens de Britse krant afscheid gaan nemen van negen spelers. Twee daarvan, Mohamed Salah en Andy Robertson, kondigden eerder al aan dat ze bezig zijn aan hun laatste maanden op Anfield. Verder mogen ook Curtis Jones, Federico Chiesa, Joe Gomez, Calvin Ramsay, Rhys Williams en Harvey Elliot, momenteel verhuurd aan Aston Villa, vertrekken uit de Britse havenstad.

De meest verrassende naam op de lijst is die van Mac Allister. Liverpool betaalde in de zomer van 2023 een bedrag van 42 miljoen euro voor de middenvelder, die vorig jaar een onmisbare schakel was in de kampioensploeg en ook dit seizoen over het algemeen een basisplaats heeft. De krant stelt dat er veel interesse is in de Argentijn en dat zijn transfersom gebruikt moet worden om de selectie opnieuw op te bouwen. Mac Allister vertegenwoordigt een Estimated Transfer Value van 116,5 miljoen euro.

➡️ Meer Liverpool nieuws

Lees ook:
Valentijn Driessen

Driessen ziet Slot in t-shirt bij interview: ‘Helemaal de weg kwijt, dit kan niet!’

  • do 9 april, 22:45
  • 9 apr. 22:45
  • 13
Arne Slot

Liverpool weer onderuit tegen PSG in CL, Atlético schakelt Barcelona uit

  • di 14 april, 23:01
  • 14 apr. 23:01
  • 2
Koeman

Hürzeler tipt Koeman: ‘Wieffer verdient het om naar het WK te gaan’

  • ma 13 april, 13:12
  • 13 apr. 13:12
  • 3
Jopie14
257 Reacties
71 Dagen lid
282 Likes
Jopie14
  • 1
    + 1
avatar

Een kat in het nauw maakt rare.....🙀

Voetbalfanaat
566 Reacties
1.237 Dagen lid
2.995 Likes
Voetbalfanaat
  • 0
    + 1
avatar

500 miljoen uitgeven aan nieuwe (top)spelers en dan zo presteren waaruit blijkt maar weer eens dat je een top elftal moet maken en niet kopen.

Arne Slot

Arne Slot
Liverpool
Team: Liverpool
Functie: Coach
Leeftijd: 47 jaar (17 sep. 1978)

Meer info

Stand Premier League 2025/2026

Premier League
GS
DS
PT
3
Man Utd
32
12
55
4
Aston Villa
32
5
55
5
Liverpool
32
10
52
6
Chelsea
32
12
48
7
Brentford
32
4
47

