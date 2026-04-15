Liverpool-aanvaller moet volgens L'Équipe een streep zetten door het WK van komende zomer. De 23-jarige aanvaller moest dinsdag per brancard worden afgevoerd tijdens het verloren Champions League-duel met PSG (0-2), volgens de gezaghebbende Franse sportkrant heeft hij zijn achillespees gescheurd en staat hij voor een operatie en aansluitend een langdurige revalidatie.

Na een halfuur spelen, bij een 0-0 tussenstand, ging het op Anfield helemaal mis voor Ektike. De aanvaller ging door zijn enkel en probeerde nog wel te gaan staan, maar zakte er gelijk weer doorheen. In tranen moest hij uiteindelijk per brancard worden afgevoerd, Mohamed Salah werd ingebracht als zijn vervanger. L'Équipe komt in navolging van Le Parisien met slecht nieuws: "De eerste vermoedens zijn helaas bevestigd. Hugo Ektike heeft zijn rechter achillespees afgescheurd", schrijft de krant. "Hij zal onder het mes moeten. In het beste scenario, voor een profspeler, maakt hij na negen maanden zijn rentree op het veld", laat enkelspecialist Nicolas Baudrier weten aan L'Équipe. Dat zou betekenen dat Ekitike niet alleen de laatste weken van het lopende seizoen, maar ook het WK van komende zomer én de eerste helft van het seizoen 2026/27 aan zich voorbij moet laten gaan.

Lichtpuntje in moeizaam Liverpool-seizoen

Liverpool tastte afgelopen zomer fors in de buidel om Ekitike over te nemen van het Duitse Eintracht Frankfurt. Liefst 95 miljoen euro betaalden The Reds voor de voormalig speler van onder meer Paris Saint-Germain. Met zeventien doelpunten en zes assists was de Fransman bezig aan een goed debuutjaar bij Liverpool, dat desondanks een teleurstellend seizoen doormaakt waarin het geen zicht meer heeft op een prijs. In de slotweken van de Premier League zal het elftal van Arne Slot nog alle zeilen bij moeten zetten om ook volgend seizoen uit te komen in de Champions League.

Ekitike leek bovendien zo goed als zeker van een plek in de WK-selectie van Frankrijk. Sinds zijn debuut voor Les Bleus, in september 2025, kreeg de aanvaller in alle acht de interlands die werden afgewerkt speelminuten van bondscoach Didier Deschamps. In de meest recente interlandperiode, in maart van dit jaar, droeg Ekitkike met een doelpunt, zijn tweede als international, bij aan een 1-2 oefenzege op Brazilië.