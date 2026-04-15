Live voetbal

Drama voor Liverpool en Frankrijk: 'Ekitike mist WK door zware blessure'

15 april 2026, 12:16   Bijgewerkt: 12:35
Hugo Ekitiké wordt geblesseer van het veld gedragen tijdens Liverpool - PSG
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Frank Hoekman
Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
Frank Hoekman werkt sinds 2022 voor FCUpdate, begin 2025 werd hij aangesteld als adjunct-hoofdredacteur. Schreef al duizenden nieuwsberichten, achtergrondverhalen en interviews voor de site.

Liverpool-aanvaller Hugo Ekitike moet volgens L'Équipe een streep zetten door het WK van komende zomer. De 23-jarige aanvaller moest dinsdag per brancard worden afgevoerd tijdens het verloren Champions League-duel met PSG (0-2), volgens de gezaghebbende Franse sportkrant heeft hij zijn achillespees gescheurd en staat hij voor een operatie en aansluitend een langdurige revalidatie.

Na een halfuur spelen, bij een 0-0 tussenstand, ging het op Anfield helemaal mis voor Ektike. De aanvaller ging door zijn enkel en probeerde nog wel te gaan staan, maar zakte er gelijk weer doorheen. In tranen moest hij uiteindelijk per brancard worden afgevoerd, Mohamed Salah werd ingebracht als zijn vervanger. L'Équipe komt in navolging van Le Parisien met slecht nieuws: "De eerste vermoedens zijn helaas bevestigd. Hugo Ektike heeft zijn rechter achillespees afgescheurd", schrijft de krant. "Hij zal onder het mes moeten. In het beste scenario, voor een profspeler, maakt hij na negen maanden zijn rentree op het veld", laat enkelspecialist Nicolas Baudrier weten aan L'Équipe. Dat zou betekenen dat Ekitike niet alleen de laatste weken van het lopende seizoen, maar ook het WK van komende zomer én de eerste helft van het seizoen 2026/27 aan zich voorbij moet laten gaan.

Lichtpuntje in moeizaam Liverpool-seizoen

Artikel gaat verder onder video

Liverpool tastte afgelopen zomer fors in de buidel om Ekitike over te nemen van het Duitse Eintracht Frankfurt. Liefst 95 miljoen euro betaalden The Reds voor de voormalig speler van onder meer Paris Saint-Germain. Met zeventien doelpunten en zes assists was de Fransman bezig aan een goed debuutjaar bij Liverpool, dat desondanks een teleurstellend seizoen doormaakt waarin het geen zicht meer heeft op een prijs. In de slotweken van de Premier League zal het elftal van Arne Slot nog alle zeilen bij moeten zetten om ook volgend seizoen uit te komen in de Champions League.

Ekitike leek bovendien zo goed als zeker van een plek in de WK-selectie van Frankrijk. Sinds zijn debuut voor Les Bleus, in september 2025, kreeg de aanvaller in alle acht de interlands die werden afgewerkt speelminuten van bondscoach Didier Deschamps. In de meest recente interlandperiode, in maart van dit jaar, droeg Ekitkike met een doelpunt, zijn tweede als international, bij aan een 1-2 oefenzege op Brazilië.

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
8 0 reacties
Reageren

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Liverpool - Paris SG

Liverpool
0 - 2
Paris Saint-Germain FC
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: UEFA Champions League
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Hugo Ekitike

Hugo Ekitike
Liverpool
Team: Liverpool
Leeftijd: 23 jaar (20 jun. 2002)
Positie: A (C, R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Liverpool
28
11
2024/2025
Frankfurt
33
15
2023/2024
Frankfurt
14
4
2023/2024
Paris SG
1
0

Meer info

Stand Premier League 2025/2026

Premier League
GS
DS
PT
3
Man Utd
32
12
55
4
Aston Villa
32
5
55
5
Liverpool
32
10
52
6
Chelsea
32
12
48
7
Brentford
32
4
47

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws