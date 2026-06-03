Live voetbal 3

LIVE | Opstelling bekend: Summerville debuteert in Oranje

3 juni 2026, 18:45   Bijgewerkt: 19:47
LR NEDALG
Foto: © Imago / Realtimes
1 reactie
Photo of Maxim Textor
Maxim Textor | Redacteur en sportjournalist
Sportredacteur bij FCUpdate en student Journalistiek aan Windesheim. Schrijft over Eredivisieclubs, wedstrijdverslagen en voetbalnieuws.

Nederland speelt vanavond de eerste oefenwedstrijd in de voorbereiding op het Wereldkampioenschap 2026. In De Kuip in Rotterdam neemt de ploeg van bondscoach Ronald Koeman het in de traditionele uitzwaaiwedstrijd vanaf 20.45 uur op tegen het Algerije van Eredivisiespelers Anis Hadj Moussa en Ramiz Zerrouki. Hoe staat Oranje ervoor, elf dagen voor de openingswedstrijd tegen Japan? In dit liveblog blijf je de komende uren op de hoogte van alle ontwikkelingen bij de oefenwedstrijd Nederland - Algerije.

LIVE: Nederland - Algerije

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9m geleden

20:27

Opstelling Algerije

Bij Algerije staat Ramiz Zerrouki in de basis samen met grote naam Riyad Mahrez. Ook Manchester City verdediger Aït-Nouri begint in de basis. Hadj Moussa moet genoegen nemen met een plaats op de bank.

Opstelling Algerije: Zidane; Abada, Mandi, Belaïd, Aït-Nouri; Zerrouki, Auoar, Bentaleb; Mahrez, Gouiri, Amoura

17m geleden

20:19

Hans Kraay schijnt zijn licht op de opstelling

De analist van ESPN vertelt in de voorbeschouwing welke elf namen hij het liefst op papier ziet.

Hans Kraay junior passeert twee zeer grote namen in favoriete Oranje-opstelling

Hans Kraay junior passeert twee zeer grote namen in favoriete Oranje-opstelling

Hans Kraay junior kiest verrassend voor Van Hecke en Kluivert in zijn favoriete Oranje-opstelling, waarbij Timber en Gravenberch worden gepasseerd. Kraay bespreekt zijn keuzes op het YouTube-kanaal van ESPN, voorafgaand aan de WK-wedstrijd tegen Japan.

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1u geleden

19:40

Summerville debuteert

De opstelling van het Nederlands elftal is binnen. Zoals al bekend speelt Mats Wieffer op de positie van Dumfries, naast zijn ploeggenoot Van Hecke. De man in vorm, Donyell Malen, start in de spits en de positie op rechts wordt bezet door Crysencio Summerville, die zijn debuut maakt voor Oranje:

Opstelling Nederland: Verbruggen; Wiefffer; Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven; De Jong, Gravenberch, Reijnders; Summerville, Malen, Gakpo

1u geleden

19:36

Bekend terrein

Bij Algerije spelen twee contractspelers van Feyenoord, namelijk Anis Hadj Moussa en Ramiz Zeroukki. Voor hun zal het vandaag een beetje kunnen voelen als thuiskomen. 

In gesprek met ESPN eerder dit jaar blikte Hadj Moussa vooruit op de wedstrijd van vandaag:

1u geleden

19:22

De sfeer zit er al in

Fans verzamelen zich buiten het stadion in de fanzone.

2u geleden

18:55

Politie moest ingrijpen

Bij aankomst van de Algerijnse spelers bij het hotel waren de fans net iets te enthousiast...

Opvallende beelden van Algerije-fans gaan rond

Opvallende beelden van Algerije-fans gaan rond

Onrust bij Van der Valk Hotel in Schiedam door Algerijnse fans. Politie grijpt in na spanningen. Algerijnse ploeg met spelers als Anis Hadj Moussa en Ramiz Zerrouki bereidt zich voor op duel tegen Nederlands elftal in De Kuip.

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2u geleden

18:51

Welkom!

Goedenavond en welkom in het liveblog van de wedstrijd tussen Nederland en Algerije! Komende uren houden wij je via deze weg op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom de wedstrijd. Om 20:45 vanavond trapt Oranje in De Kuip af voor de laatste wedstrijd op Hollandse bodem in aanloop naar het WK van komende zomer.

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Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Just Me
268 Reacties
78 Dagen lid
175 Likes
Just Me
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Leuk , maar dit durf ik niet te kijken hoor,dus ga ik.het ook niet doen😉

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

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Nederland - Algerije

20:45
Vandaag om 20:45
Competitie: Vriendschappelijk
Seizoen: 2026

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