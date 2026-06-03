LIVE | Opstelling bekend: Summerville debuteert in Oranje

De opstelling van het Nederlands elftal is binnen. Zoals al bekend speelt Mats Wieffer op de positie van Dumfries, naast zijn ploeggenoot Van Hecke. De man in vorm, Donyell Malen, start in de spits en de positie op rechts wordt bezet door Crysencio Summerville, die zijn debuut maakt voor Oranje:

Opstelling Nederland: Verbruggen; Wiefffer; Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven; De Jong, Gravenberch, Reijnders; Summerville, Malen, Gakpo