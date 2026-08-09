Sam Lammers: 'Een bizarre seizoensstart voor mij, een klotesituatie'

heeft moeite met zijn nieuwe status bij FC Twente. De aanvaller, vorig seizoen nog de eerste keuze in de punt van de aanval, is achter Wout Weghorst en Lucas Vennegoor of Hesselink beland en staat daardoor derde in de pikorde. Na de 1-0 nederlaag tegen sc Heerenveen sprak hij openlijk zijn onbegrip uit.

Lammers kwam in Friesland pas in het laatste kwartier binnen de lijnen. De eerste weken van het seizoen hebben er bij de spits stevig ingehakt. "Het is een bizarre start van het seizoen geworden voor mij", stelt Lammers interview met ESPN.

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De aanvaller merkte naar eigen zeggen al vroeg dat zijn positie binnen de ploeg veranderd was. "Een bijzondere en frustrerende periode voor mij, dat lijkt me duidelijk. Ik had vanaf het begin van het seizoen misschien al het idee dat er een ander plan lag. Vanaf het begin van het seizoen, als je de deur binnenloopt, krijg je het gevoel al snel. Ook toen er nog geen spits was aangetrokken. Er wordt wat minder met je gecommuniceerd", vertelt Lammers.

Lammers kreeg duidelijkheid van Van den Brom

Pas vorige week volgde volgens Lammers een uitgebreid gesprek met trainer John van den Brom. Daarin kreeg hij te horen hoe de verhoudingen in de spitspositie momenteel liggen.

"Vorige week heb ik voor het eerst echt een gesprek gehad met de trainer. Dat was ook het gesprek dat naar buiten werd gecommuniceerd. Voordat John (van den Brom, red.) het naar de media communiceerde heb ik diezelfde boodschap te horen gekregen. Ze wilden dus duidelijk maken dat dit de volgorde was. Van mijn kant valt daar weinig van te begrijpen.", aldus Lammers.

Technisch directeur Erik ten Hag vertelde voorafgaand aan de wedstrijd tegen Heerenveen dat Lammers bij de clubleiding niet heeft aangegeven te willen vertrekken. Dat bevestigde de spits na afloop. De situatie zit hem echter duidelijk niet lekker.

"Ik heb niet gezegd dat ik weg wil, maar tuurlijk is het een klotesituatie. Ik blijf elke dag hetzelfde geven. Ik probeer er het beste van te maken. Ik kan mezelf niks verwijten. Wat er de komende tijd gaat gebeuren, dat gaan we zien.", zegt Lammers.

Van den Brom wilde na de nederlaag niet uitgebreid ingaan op de onvrede van zijn aanvaller. De trainer benadrukte vooral dat FC Twente duidelijkheid probeert te verschaffen over de onderlinge verhoudingen binnen zijn selectie. "Wij proberen duidelijkheid te creëren binnen de spelersgroep. Het zijn allemaal goede spelers en we proberen ze mee te geven wat erin zit voor hen. Het is een goede spits, maar wij hebben drie goede spitsen", aldus de trainer.