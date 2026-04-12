Arne Slot maakt drie dagen na debacle prachtig gebaar aan Mohamed Salah

Arne Slot liet afgelopen woensdag keihard vallen voor het Champions League-duel van Liverpool met Paris Saint-Germain (2-0 nederlaag). Drie dagen later maakte de coach van the Reds het echter goed met zijn Egyptische sterspeler.

Slot koos afgelopen woensdag in het Parc des Princes voor een vrij behoudende opstelling. De Nederlandse oefenmeester van Liverpool slachtofferde Salah, die op de reservebank begon en daar de gehele wedstrijd bleef zitten, en koos voor een vijfmansdefensie.

Toch wist PSG kans op kans te creëren en uiteindelijk twee doelpunten te maken, via Désiré Doué en Khvicha Kvaratskhelia. Liverpool wist daar in aanvallend opzicht vrijwel niets tegenover te brengen en heeft dinsdagavond in de return een wonder nodig om door te stoten naar de halve finales van de Champions League.

Slot gaf na afloop van het duel in Parijs aan dat de reservebeurt van Salah te maken had met het verwachte spelbeeld, waarbij PSG veelvuldig de bal zou hebben. De trainer schonk de 33-jarige rechtsbuiten zaterdag tijdens het competitieduel met Fulham weer het vertrouwen in de basis en Salah stelde niet teleur.

Salah speelde op Anfield een prima wedstrijd en nam op slag van rust met een fraaie uithaal in de verre hoek de 2-0 voor zijn rekening. Het eerste doelpunt van Liverpool werd gemaakt door de zeventienjarige Rio Ngumoha.

Slot beloonde Salah in de slotminuut van de wedstrijd met een publiekswissel. De Egyptenaar werd afgelost door Trey Nyoni en verliet onder een daverend applaus van de thuissupporters het veld.

Liverpool kon de drie punten die het overhield aan de thuiswedstrijd tegen Fulham overigens goed gebruiken. Het team van Slot staat met nog zes speelrondes voor de boeg vijfde in de Premier League, aan het einde van het seizoen goed voor een Champions League-ticket, maar voelt de hete adem van onder andere Chelsea, Brentford en Everton in de hek.