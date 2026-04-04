Arne Slot staat onder zware druk bij Liverpool. De regerend kampioen van Engeland staat met nog zeven wedstrijden te gaan slechts vijfde in de Premier League, 21 punten achter koploper Arsenal. Om zijn baan te redden, zal Slot naast wedstrijden winnen ook minder bedachtzaam en verstandig moeten zijn, laat een journalist uit Liverpool weten aan Sjoerd Mossou van het Algemeen Dagblad.

Slot maakte in de zomer van 2024 de overstap van Feyenoord naar Liverpool. De oefenmeester was direct succesvol in Engeland, waar hij in zijn eerste seizoen de landstitel veroverde. Dit jaar gaat het allemaal een stuk minder met de Nederlander, die zeven wedstrijden voor het einde slechts vijfde staat. De druk op zijn schouders is enorm en er wordt volop gespeculeerd of hij ook volgend seizoen nog trainer is op Anfield.

Mossou geeft aan deze week met een bevriende collega uit Liverpool te hebben gesproken over de situatie van Slot, waar uit naar voren kwam dat de stad een ‘speciaal soort leiderschap’ vraagt. “Emotioneel, extravert en extravagant liefst. Een tikje theatraal ook.” Oud-trainers als Bill Shankly en Jürgen Klopp zijn hier goede voorbeelden van. “Flamboyante verhalenvertellers. Geboren charmeurs. Socialisten én opportunisten, niet vies van wat stampij en overdrijving.”

“Arne Slot, zo adviseerde de geboren Scouser tegenover me, zou soms wat minder verstandig en bedachtzaam moeten zijn”, zo klinkt het advies voor de Nederlandse trainer. “Hij nuanceert te veel en provoceert juist te weinig.” In de Champions League-wedstrijd tegen Galatasaray liet Slot zich langs de lijn een keer helemaal gaan, wat hem in Nederland flinke kritiek opleverde. “Arne scoorde daar in Liverpool gelijk punten mee”, weet Mossou.

“Als Slot zijn baan nog wil redden, dan moet hij bovenal wedstrijden winnen natuurlijk. Maar in Liverpool wordt van een voetbaltrainer gevraagd dat hij Bill Shankly begrijpt.” De beroemdste quote van de Schot illustreerde zijn passie voor de sport volledig: "Sommige mensen denken dat voetbal een kwestie van leven en dood is. Ik kan ze verzekeren dat het nog veel belangrijker is.” Mossou haalt aan dat ze het in Slots geboortedorp Bergentheim doorgaans niet met die stelling eens zijn. “En dat is het natuurlijk ook niet. Maar in Liverpool kun je maar beter net doen alsof het veel belangrijker is dan dat”, besluit hij.