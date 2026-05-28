Van kleedkamerrel tot het WK: Het Oranje-sprookje van Crysencio Summerville

Ronald Koeman heeft voor een verrassing gezorgd in zijn WK-selectie. mag deze zomer met het Nederlands elftal mee naar het WK. Dat is een bijzondere keuze, want de 24-jarige aanvaller van West Ham United speelde nog nooit een wedstrijd voor Oranje. In een interview met het Algemeen Dagblad vertelt zijn oude jeugdtrainer Richard Grootscholten over de bijzondere route van het Feyenoord-talent.

Grootscholten werkt tegenwoordig in China, maar herinnert zich Summerville nog goed uit de jeugdopleiding van Feyenoord. In het Algemeen Dagblad vertelt hij over een jeugdtoernooi in 2018, toen Feyenoord in de finale won van Real Madrid. “Die wedstrijd wonnen we door Summerville”, zegt Grootscholten. “Hij maakte een geweldige goal. Als hij voelt dat er echt iets op het spel staat, wil hij het laten zien. Er zijn niet veel spelers in Nederland met zijn kwaliteiten.”

Ruzie in de kleedkamer

Toch ging de weg naar de top niet vanzelf. Summerville groeide op in Rotterdam-Zuid en voetbalde vanaf zijn zevende bij Feyenoord. Iedereen zag dat hij goed kon voetballen, maar in zijn puberteit was hij soms ook een lastige jongen. In 2018 ging het mis op de training na een hard duel met teamgenoot Mats Knoester.

De ruzie liep in de kleedkamer compleet uit de hand toen er ook nog een familielid van Summerville bij kwam. Het zorgde voor veel ophef binnen de club. Grootscholten moest de jonge aanvaller dan ook vaak streng toespreken. “Die jongens hebben een bepaalde hardheid meegekregen uit hun eigen omgeving. Het verschil is alleen dat de meeste spelers het uiteindelijk niet redden.”

Via het tweede niveau naar de Premier League

Summerville redde het wel, maar buiten Feyenoord om. Hij debuteerde nooit in het eerste elftal van de Rotterdammers. Na huurperiodes bij FC Dordrecht en ADO Den Haag verhuisde hij in 2020 voor zes miljoen euro naar Leeds United. Daar deed hij het zo goed dat hij werd uitgeroepen tot beste speler van het Championship, het tweede niveau in Engeland.

Afgelopen zomer maakte hij voor dertig miljoen euro de overstap naar West Ham United. Hoewel die club dit seizoen degradeerde, was Summerville een vaste waarde met zeven goals en vijf assists. Grootscholten is niet verbaasd dat de kleine aanvaller zich staande houdt tussen de grote, fysieke verdedigers in Engeland. “Hij was altijd de kleinste, maar hij was heel brutaal en sterk. Je denkt dat grote spelers hem zo wegduwen, maar het was eerder andersom.”

Lange tijd kon Summerville ook nog kiezen voor een interlandcarrière bij Suriname. In maart hakte hij de knoop door voor het Nederlands elftal. Hij had toen al kunnen debuteren, maar moest toen geblesseerd afhaken.