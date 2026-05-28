Wesley Sneijder pakt hoofdrol in briljante promo voor misdaadserie

Wesley Sneijder heeft een hoofdrol gespeeld in een promovideo voor de misdaadserie MobLand van SkyShowtime. In de video heeft de recordinternational van Oranje de Harrigan-familie ingeschakeld om wraak te nemen op Iker Casillas, die Nederland in 2010 met zijn teen van de wereldtitel hield.

In 2010 zette Sneijder Arjen Robben na ruim een uur spelen in de WK-finale alleen voor Casillas, maar de Spaanse doelman voorkwam met zijn teen dat de rechtsbuiten de score kon openen in de eindstrijd. Uiteindelijk was er een verlenging nodig, waarin de Zuid-Europeanen door een goal van Andrés Iniesta aan het langste eind trokken.

In de promovideo voor MobLand maakt Sneijder duidelijk dat hij nog steeds getraumatiseerd is door het moment en heeft hij de hulp van de Harrigan-familie ingeschakeld om wraak te nemen op Casillas. Hierin gaat de misdaadfamilie wat Sneijder betreft uiteindelijk te ver: een koffer die wordt geopend in de scène bevat namelijk de teen van de keeper.

SkyShowtime benadrukt dat het om een promotievideo gaat in aanloop naar het tweede seizoen van de serie. Geen van de gebruikte scènes zal ook in de daadwerkelijke show terechtkomen.