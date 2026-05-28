‘Nieuwe trainer Lang en Beukema bij Napoli lijkt duidelijk’

28 mei 2026, 15:21
Noa Lang Napoli
Foto: © Imago / Realtimes
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.

Het heeft er veel van weg dat Massimiliano Allegri de nieuwe trainer van Napoli gaat worden. Volgens Fabrizio Romano heeft de trainer drie dagen na zijn ontslag bij AC Milan gesproken met de clubleiding van de Zuid-Italianen.

Voor Milan eindigde het seizoen in de Serie A in een complete deceptie. De Milanezen hadden op de laatste speeldag aan een punt voldoende om Champions League-voetbal veilig te stellen, maar gaven dit met een thuisnederlaag tegen Cagliari volledig uit handen. Daardoor zijn I Rossoneri veroordeeld tot spelen in de Europa League. Maandag werd Allegri op straat gezet, terwijl ook algemeen directeur Giorgio Furlani, sportief directeur Igli Tare en technisch directeur Geoffrey Moncada werden ontslagen.

Allegri lijkt razendsnel alweer aan de bak te kunnen. Volgens Romano heeft de oefenmeester namelijk donderdagochtend gesprekken gevoerd met Napoli-voorzitter Aurelio De Laurentiis, terwijl ook technisch directeur Giovanni Manna hierbij aanwezig was. De nummer twee van Italië is op zoek naar een nieuwe trainer na het vertrek van Antonio Conte.

In het gesprek met Allegri is naar voren gekomen dat hij open staat om een contract voor twee jaar te tekenen in Napels, mocht de club met hem in zee willen. Indien hij wordt aangesteld bij Napoli, zal hij te maken krijgen met Sam Beukema en Noa Lang. Laatstgenoemde had geen goede relatie met Conte en werd in de tweede seizoenshelft verhuurd aan Galatasaray, maar zou onder een nieuwe trainer weer voor zijn kans willen gaan in Italië.

Massimiliano Allegri

Massimiliano Allegri
Functie: Coach
Leeftijd: 58 jaar (11 aug. 1967)

Stand Serie A 2025/2026

Serie A
GS
DS
PT
1
Inter
38
54
87
2
Napoli
38
22
76
3
Roma
38
28
73
4
Como
38
36
71
5
Milan
38
18
70

