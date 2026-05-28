Jordi Cruijff doet in persoonlijke boodschap belofte aan Ajax-fans

28 mei 2026, 13:45
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.

Jordi Cruijff heeft in een persoonlijke boodschap op social media teruggeblikt op het afgelopen seizoen van Ajax. De technisch directeur doet daarnaast een belofte aan iedereen die de Amsterdamse club een warm hart toedraagt.

Ajax heeft een dramatisch jaar afgelopen weekend op een positieve manier kunnen afsluiten. In Amsterdam stonden er afgelopen seizoen liefst drie trainers aan het roer, vertrok technisch directeur Alex Kroes in de winter en eindigde Ajax op een teleurstellende vijfde plaats in de Eredivisie, wat een plek in de play-offs betekende.

Die wedstrijden konden niet in eigen huis worden gespeeld, omdat de Johan Cruijff ArenA bezet was voor een reeks concerten van Harry Styles, dus week Ajax uit naar Volendam. Daar werd afgelopen weekend in de finale na strafschoppen gewonnen van FC Utrecht, waardoor de hoofdstedelingen de voorrondes van de Conference League bereikten.

Op social media heeft Cruijff, die sinds februari directeur is bij Ajax, teruggeblikt op het jaar. “Het einde van een moeilijk seizoen”, begint de technisch directeur. “Bedankt aan alle supporters om tot het allerlaatst achter ons te blijven staan.” De zoon van clublegende Johan Cruijff doet dan ook een belofte aan alle supporters. “We zullen hard moeten werken om Ajax terug te brengen waar het hoort. We kennen de standaarden die deze club eist en we zullen niet stoppen tot we dat niveau bereiken.”

Jordi beging alsvast maar met het opruimen van deze selectie daar ga je het niet ver mee schoppen

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
3
NEC
34
24
59
4
Twente
34
19
58
5
Ajax
34
21
56
6
Utrecht
34
13
53
7
AZ
34
7
52

