Manchester United ontvangt bedrag van 44 miljoen euro van Napoli

gaat permanent aan de slag bij Napoli. Doordat de club zich zondagmiddag verzekerde van deelname aan de Champions League, is de optie tot koop van 44 miljoen euro automatisch gelicht. Højlund komt over van Manchester United.

Højlund werd aan het begin van het seizoen gehuurd voor 6 miljoen euro. Napoli en Manchester United spraken een optie tot koop af voor 44 miljoen euro, die automatisch gelicht zou worden als Napoli zich zou kwalificeren voor Champions League-voetbal. Dankzij de 0-3 zege op Pisa van zondagmiddag, mede dankzij een doelpunt van Højlund zelf, zijn i Partenopei zeker van een plek in de top vier en daarmee plaatsing voor het miljardenbal.

Volgens journalist Fabrizio Romano is Napoli 'heel blij' met Højlund, die zelf ook op zijn plaats lijkt in Napels. Na het winnen van de Italiaanse Supercup in december plaatst hij nog een foto van zichzelf op Instagram, met de tekst: "Dit is hoe een goede beslissing eruitziet." In dienst van Napoli kwam Højlund tot 43 officiële wedstrijden, waarin hij 15 keer scoorde en 8 assists gaf.

Manchester United lijdt een fors verlies op Højlund. De Deen kwam in 2023 voor een bedrag van naar verluidt 80 miljoen euro over van Atalanta. Toch betekent zijn transfer nu dat de nieuwe Manchester United-trainer Michael Carrick in de zomer wat meer geld heeft om zijn selectie te versterken.