PSV-supporters zijn Matej Kovar spuugzat: ‘Afscheid nemen graag!’

17 mei 2026, 15:19
Demen Bulbul | Redacteur
Demen Bulbul is als freelance webredacteur onderdeel van de redactie van FCUpdate. Hij is tevens sinds 2022 advocaat in 's-Hertogenbosch.

Matej Kovar heeft zondag in de thuiswedstrijd tegen FC Twente opnieuw geen beste beurt gemaakt bij PSV. De Tsjechische doelman zag er na ruim een kwartier niet goed uit bij een doelpunt van Sondre Ørjasæter.

PSV nam Kovar afgelopen zomer op huurbasis over van Bayer Leverkusen en bedong in eerste instantie een koopoptie in de overeenkomst met de Duitsers. Kovar wist de concurrentiestrijd onder de lat te winnen van Nick Olij en PSV besloot de koopoptie afgelopen januari te lichten. De aankoop van de keeper kost de Eindhovense club naar verluidt zo’n vijf miljoen euro.

Kovar lag dit seizoen al een aantal keer onder de vuur bij PSV, ondanks dat hij onderdeel is van de kampioensploeg van trainer Peter Bosz. Zondagmiddag krijgt hij opnieuw veel kritiek vanuit de achterban, ditmaal vanwege zijn optreden tegen FC Twente.

Kovar zag er in de zestiende minuut van de wedstrijd namelijk niet goed uit toen Ørjasæter vanbinnen het strafschopgebied op doel schoot. De inzet van de linksbuiten van FC Twente was niet in de hoek geplaatst, maar Kovar wist desondanks geen redding te brengen.

Fans van PSV keren zich op social media massaal tegen Kovar. “We moeten Kovar lekker veren in zijn reet blijven steken. Blijf bij mijn mening dat dit gewoon een matige keeper is. Had veel liever Olij nu gezien”, schrijft iemand bijvoorbeeld op X.

Een andere supporter schrijft: “Ik geef ‘t op met Kovar. Voor een miljoen of acht kan je echt beter halen.”

PSV heeft volgend seizoen een andere eerste keeper dan Matej Kovar nodig

Matej Kovár

Matej Kovár
PSV
Team: PSV
Leeftijd: 26 jaar (17 mei 2000)
Positie: Keeper
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
PSV
30
0
2024/2025
Leverkusen
5
0
2023/2024
Leverkusen
1
0
2023/2024
Man Utd
0
0

Meer info

