Hadj Moussa bezorgt Feyenoord positief slotstuk van het seizoen

Feyenoord heeft het Eredivisie-seizoen zondagmiddag afgesloten met een zakelijke 0-2 overwinning op PEC Zwolle. Lange tijd leek het duel in het MAC³PARK stadion af te stevenen op een bloedeloze remise, maar in de slotfase brak Anis Hadj Moussa alsnog de ban. De aanvaller groeide met twee treffers uit tot matchwinner in een wedstrijd waarin Feyenoord wel het betere van het spel had, maar moeite had om de vele kansen te verzilveren. De Rotterdammers waren vooraf al zeker van de tweede plaats.

De Rotterdammers begonnen direct dreigend aan het laatste competitieduel van het seizoen. Al na twee minuten kreeg Tobias van den Elshout de eerste mogelijkheid, maar zijn inzet vanaf de rand van het strafschopgebied verdween een halve meter naast het doel. PEC Zwolle liet zich vervolgens ook zien. Na elf minuten kopte een Zwolse aanvaller vanuit een voorzet richting de verre hoek, waarna Timon Wellenreuther redding bracht en hard tegen de paal botste. De Duitse doelman moest zich laten behandelen, maar kon verder.

Hoewel er sportief weinig meer op het spel stond, had Feyenoord in het vervolg van de eerste helft duidelijk het overwicht. Raheem Sterling verzorgde halverwege het eerste bedrijf een hoge voorzet op Casper Tengstedt, die de bal knap aannam maar hard voorlangs schoot. Niet veel later was het opnieuw Tengstedt die dicht bij de openingstreffer kwam. Eerst redde de Zwolse defensie op de doellijn nadat Hadj Moussa de Deense spits vrij voor het doel had gezet, waarna de spits enkele minuten later stuitte op de doelman van PEC Zwolle.

Tegen de verhouding in kreeg PEC Zwolle in de 34e minuut de grootste kans van de eerste helft. Door balverlies achterin lag de weg plots volledig open voor Kostons, maar Wellenreuther bleef lang staan en voorkwam met een belangrijke redding een achterstand. Feyenoord bleef aandringen en zag vlak voor rust nog een kopbal van Gernot Trauner uit een hoekschop van Hadj Moussa gekeerd worden door de Zwolse keeper.

Direct na rust kreeg Feyenoord opnieuw een grote mogelijkheid. Van den Elshout dook gevaarlijk op in het strafschopgebied, maar zag zijn inzet via een Zwols been naast gaan. Het spel zakte daarna ver terug. PEC Zwolle kwam iets vaker in de buurt van het Rotterdamse strafschopgebied, terwijl Feyenoord aanvallend slordig bleef in de afronding. Hadj Moussa probeerde het meerdere keren met zijn kenmerkende acties naar binnen, maar zag zijn schoten telkens geblokt worden.

Toen het duel richting een doelpuntloos einde leek te glijden, sloeg Feyenoord alsnog toe. In de tachtigste minuut trok Hadj Moussa opnieuw naar binnen vanaf de flank. Ditmaal kreeg hij het geluk aan zijn zijde, want via een Zwols been verdween de bal alsnog in het doel: 0-1.

PEC Zwolle had geen antwoord meer in huis en Feyenoord besliste het duel vlak voor tijd definitief. Luciano Valente zette met uitstekend voorbereidend werk de aanval op, waarna Hadj Moussa zijn tweede van de middag binnenschoot.