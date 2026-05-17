Feyenoord-fans zeggen allemaal hetzelfde na ESPN-optreden Dennis te Kloese

17 mei 2026, 11:53
Dennis te Kloese Goedemorgen Eredivisie
Foto: © ESPN
1 reactie
Photo of Luuk van Grinsven
Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.

Feyenoord-fans hebben niet bepaald genoten van het mediaoptreden van Dennis te Kloese bij Goedemorgen Eredivisie. De vertrekkend algemeen directeur van de Rotterdammers schoof zondagochtend aan bij de talkshow van ESPN, maar kwam niet lekker uit de verf, zo wordt veelvuldig gesteld op X.

Te Kloese vertrekt per 1 juli officieel bij Feyenoord en gaat aan de slag bij het Mexicaanse Monterrey. Bij ESPN kreeg de voormalig technisch directeur en huidig algemeen directeur bij vlagen het vuur aan de schenen gelegd door onder meer Mario Been en Hans Kraay junior. Opvallend was dat de bestuurder vaak om de vragen van de analisten heen draaide.

Te Kloese ging onder meer in op de komst van Gonçalo Borges. “Er zijn bijvoorbeeld zeventien scoutingsrapporten over een speler als Borges, en die waren allemaal positief. Ben ik dan degene binnen de club die zegt: dit moeten we niet doen?”, legde hij uit. Dat zorgde voor verbazing aan tafel bij onder meer Fresia Cousiño Arias: “Nou, in principe is dat je functie, toch?”

Ook ging de bestuurder in op de teleurstellende sportieve prestaties van Feyenoord. Te Kloese wees vooral naar de blessures van onder meer Thomas Beelen, Malcolm Jeng, Gernot Trauner en Jakub Moder. “Dat we met alle blessures die er ook nog bijkwamen nog tweede zijn geworden, is heel knap. Maar er komt dan wel heel veel spanning op de selectie te staan. Dat knapt dan een keer.”

Te Kloese denkt dat de onrust over de positie van Robin van Persie uiteindelijk is gaan liggen door ‘zijn eigen koppigheid’. “Het makkelijkste is om een trainer eruit te gooien, spelers weg te doen of een complete staf te vervangen. Toen we uiteindelijk naar buiten kwamen en duidelijk aangaven dat Robin van Persie tot het einde van het seizoen sowieso de trainer van Feyenoord is, zijn we in rustiger vaarwater terechtgekomen.”

Fans van Feyenoord hebben weinig genoten van het mediaoptreden van Te Kloese. “Dennis te Kloese compleet in de defensieve modus bij ESPN. Het gebrek aan zelfreflectie loopt als een rode draad door dit seizoen bij Feyenoord. Langer aanblijven was op deze manier een kleine ramp geweest, dus fijn dat er een frisse wind gaat waaien”, stelt een kritische supporter. “Wat ben ik blij dat Te Kloese weggaat bij onze club, wat een engnek. Geeft 0 reactie op kritische vragen”, klinkt het eveneens.

Hieronder een bundeling van kritiek op het optreden van Te Kloese:

Het is een verademing dat er onder de eigen aanhang ook critici zijn en niet alles met de mantel der liefde bedekken. Je moet ook naar jezelf kunnen reflecteren en kunnen toegeven als er zaken niet goed zijn gegaan.

Het is een verademing dat er onder de eigen aanhang ook critici zijn en niet alles met de mantel der liefde bedekken. Je moet ook naar jezelf kunnen reflecteren en kunnen toegeven als er zaken niet goed zijn gegaan.

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
33
52
81
2
Feyenoord
33
24
62
3
Twente
33
23
58
4
NEC
33
23
56
5
Ajax
33
21
55

