Het grootste wereldkampioenschap voetbal aller tijden staat voor de deur. Deze zomer zijn 48 landen vertegenwoordigd op het toernooi in Canada, Mexico en de Verenigde Staten. De komende tijd licht FCUpdate alle deelnemers uit. Vandaag is het de beurt aan Colombia.

Colombia heeft nog nooit het WK gewonnen, maar het land kende wel succes met de winst van de Copa América 2001. De Zuid-Amerikanen beschikken over een sterke mix van talentvolle en ervaren spelers. De selectie staat bekend om zijn aanvallende speelstijl, waarbij ze graag de bal hebben en durven te voetballen op de helft van de tegenstander.

De weg naar kwalificatie

Colombia kende een sterke en relatief comfortabele kwalificatiereeks voor het WK. Dankzij overwinningen op onder meer Brazilië en Argentinië eindigde Colombia als derde in de Zuid-Amerikaanse kwalificatiepoule.

Door die hoge klassering was het land al in september zeker van deelname aan het WK, terwijl er nog één wedstrijd gespeeld moest worden. Daarnaast speelde ook de uitbreiding van het toernooi een rol: met 48 deelnemende landen kreeg Zuid-Amerika extra startbewijzen, waardoor niet alleen de top vier, maar de eerste zes ploegen zich rechtstreeks plaatsten voor het WK.

Programma WK 2026

Colombia is ingedeeld in Groep K met DR Congo, Oezbekistan en Portugal. Op basis van de FIFA-ranking lijkt dit een relatief gunstige loting voor Colombia. Colombia staat zelf 13e op de wereldranglijst, terwijl alleen Portugal hoger geklasseerd is (5e). De andere twee tegenstanders staan duidelijk lager: DR Congo op plek 46 en Oezbekistan op plek 50.

Op papier is Colombia daarmee de uitgesproken nummer twee in de groep. Plaatsing voor de knock-outfase ligt dus voor de hand.

18 juni – 04:00 uur: Oezbekistan – Colombia in Mexico-Stad

24 juni – 04:00 uur: Colombia – DR Congo in Zapopan

27 juni – 01:30 uur: Colombia – Portugal in Miami

Terugblik van vorige WK’S

Colombia heeft zes keer eerder deelgenomen aan het WK, namelijk in 1962, 1990, 1994, 1998, 2014 en 2018. Het beste resultaat van Colombia kwam in 2014, toen het land de kwartfinale bereikte. In die editie maakten de Zuid-Amerikanen grote indruk door al hun groepswedstrijden te winnen en vervolgens Uruguay met 2-0 te verslaan in de achtste finale. Uiteindelijk werd Colombia in de kwartfinale uitgeschakeld door gastland Brazilië met 2-1.

Die periode stond ook in het teken van de doorbraak van James Rodríguez, die met zes doelpunten topscorer van het toernooi werd. Zijn volley tegen Uruguay leverde hem de Puskás Award op voor het mooiste doelpunt van het jaar. Onder bondscoach José Pékerman speelde Colombia aanvallend en vrij. Ook doelman Faryd Mondragón schreef geschiedenis door op 43-jarige leeftijd de oudste speler ooit op een WK te worden.

De geschiedenis van Colombia op WK’s kent daarnaast meerdere bekende momenten. In 1990 bereikte het land voor het eerst de knock-outfase na een 1-1 gelijkspel tegen West-Duitsland, dankzij een late goal van Freddy Rincón. Daarmee begon een periode waarin Colombia zich internationaal steeds nadrukkelijker liet zien, met spelers als Carlos Valderrama en René Higuita als boegbeelden van de creatieve en onvoorspelbare speelstijl.

Néstor Lorenzo

Néstor Lorenzo is sinds 2022 bondscoach van Colombia en heeft het team duidelijk een eigen speelstijl gegeven. Op papier wisselt hij tussen een 4-2-3-1 en een 4-3-3, maar altijd met een aanvallende insteek. Met twee controlerende middenvelders geeft hij creatieve spelers veel vrijheid om het spel te maken.

Onder Lorenzo speelt Colombia met hoge intensiteit en veel pressing. Het team probeert de bal snel terug te winnen en vervolgens direct de aanval te zoeken. Vooral via de flanken, met snelle en explosieve spelers wordt er gevaar gesticht. Het idee is niet eindeloos balbezit, maar snel en verticaal richting het doel van de tegenstander spelen.

Lorenzo heeft zelf ook een opvallend verleden. Als speler stond hij in de basis van het Argentinië-team dat in 1990 de WK-finale haalde tegen West-Duitsland. Later werkte hij jarenlang als assistent van José Pékerman, onder meer tijdens het WK 2006 en de succesvolle periode van Colombia.

Onder zijn leiding kende Colombia bovendien een indrukwekkende ongeslagen reeks en werd de coach in 2025 door de IFFHS zelfs gezien als een van de beste bondscoaches ter wereld.

Bekende namen

Bij Colombia draait nog altijd veel om James Rodríguez. De creatieve middenvelder speelt tegenwoordig voor Minnesota United FC en blijft een publiekslieveling in eigen land. Wereldwijd werd hij bekend door zijn geweldige volley op het WK van 2014 tegen Uruguay. In het verleden speelde James voor topclubs als Real Madrid, FC Bayern München en AS Monaco. Hoewel velen vinden dat hij zijn volledige potentieel nooit helemaal heeft benut, blijft hij de grote leider van Colombia. Onder bondscoach Néstor Lorenzo krijgt hij dan ook veel vrijheid om het spel te maken.

Ook Luis Díaz is een absolute sterspeler. De aanvaller staat momenteel onder contract bij FC Bayern München en heeft al meerdere prijzen gewonnen in zijn carrière. Zo werd hij kampioen van Engeland en Duitsland en won hij onder meer de FA Cup, de Carabao Cup en de Engelse Super Cup. Díaz staat bekend om zijn snelheid, dribbels en dreiging vanaf de linkerkant. Door veel supporters en analisten wordt hij gezien als een van de beste linksbuitens ter wereld.

Achterin beschikt Colombia over ervaring met Davinson Sánchez. De centrale verdediger speelde in het seizoen 2016/17 voor Ajax, waarna hij de overstap maakte naar Tottenham Hotspur. Daar speelde hij van 2017 tot en met 2023 in de Premier League. Tegenwoordig komt hij uit voor Galatasaray. Sánchez staat bekend als een fysiek sterke en snelle verdediger, die veel duelkracht en ervaring toevoegt aan de Colombiaanse defensie.

WK kansen

Volgens de Power Ranking behoort Colombia niet tot de absolute topfavorieten voor het WK. De Zuid-Amerikanen staan momenteel op plek 18 van de ranglijst. Toch wordt Colombia gezien als een gevaarlijke outsider die voor verrassingen kan zorgen.