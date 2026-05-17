Rogier Meijer hoopt komend seizoen weer als hoofdtrainer aan de slag te gaan, zo vertelt hij bij Goedemorgen Eredivisie op ESPN. De huidige assistent-trainer van Bayer Leverkusen bevestigt dat hij heeft gesproken met Sparta Rotterdam, dat op zoek is naar een opvolger voor Maurice Steijn.

De 44-jarige Meijer fungeerde vanaf de zomer van 2020 liefst vijf seizoenen als hoofdtrainer van N.E.C. Afgelopen zomer vertrok hij naar Leverkusen, waar hij assistent werd van Erik ten Hag. Toen die al na twee (!) officiële wedstrijden op straat werd gezet, bleef Meijer in zijn rol aan onder de nieuwe hoofdtrainer, Kasper Hjulmand. Ondanks een contract dat nog doorloopt tot de zomer van 2027, hoopt Meijer echter komende zomer alweer aan een nieuwe klus als hoofdtrainer te beginnen.

Meijer schuift zondagochtend aan bij Goedemorgen Eredivisie, waar Hans Kraay junior hem op de man af vraagt: "Hoe sta jij erin met Sparta, en hoe staat Sparta erin met jou?" Meijer reageert: "Dat laatste zul je aan de club moeten vragen, maar we hebben een gesprek gehad. Dat hoef ik niet te ontkennen. In deze periode kijk je altijd naar je toekomst, dat doe je ook met andere clubs. Ik heb nog een jaar contract bij Leverkusen, maar heb met de club ook afgesproken: dit assistentschap wil ik een jaar aankijken, en dan kijken of ik dat nog een jaar wil doen. Maar mijn gevoel zegt: hoofdtrainer zijn."

Kraay vraagt vervolgens hoever de gesprekken tussen Meijer en Sparta al gevorderd zijn, én of de club hem heeft geïnformeerd over de vermeende gesprekken met huidig Feyenoord-assistent René Hake. "Dat hebben ze mij niet verteld, maar dat is wel overal naar buiten gelekt, denk ik. Maar goed: er zijn meerdere opties voor mij. De afgelopen weken en nu is het een periode waarin je met andere clubs praat om te kijken wat er mogelijk is. Daar is nog geen ei over gelegd. Wanneer ik dat duidelijk wil hebben? Dat ligt niet alleen aan mij, dat ligt uiteraard aan meerdere partijen. Ik ben bereid lang te wachten, want ik heb nog een contract bij Leverkusen. Het kan ook goed zijn dat er morgen een andere trainer komt die een andere staf meeneemt, dat is ook een grote kans denk ik."