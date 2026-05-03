Bizarre rode kaart bij Sparta - Go Ahead: twee keer geel binnen twee seconden

heeft zondag één van de bizarste rode kaart in de geschiedenis van de Eredivisie gekregen. De aanvaller van Go Ahead Eagles kreeg in het uitduel bij Sparta Rotterdam (2-2) tweemaal geel binnen twee seconden van scheidsrechter Martijn Vos.

Sparta en Go Ahead deelden zondag de punten op Het Kasteel. Shunsuke Mito zorgde ervoor dat de thuisploeg halverwege met 1-0 leidde, maar Victor Edvardsen bracht kort na rust alweer de gelijkmaker op het scorebord. Vervolgens wist Sparta nog voor het verstrijken van het uur de 2-1 te noteren via Tobias Lauritsen, alvorens Julius Dirksen dertien minuten voor tijd de eindstand bepaalde op 2-2.

Artikel gaat verder onder video

Sparta Rotterdam kreeg in de laatste minuut van de drie minuten durende blessuretijd nog een kans op de 3-2. De thuisploeg counterde met nog 25 seconden te spelen via Mito richting het doel van Go Ahead, waarna invaller Sivertsen aan de noodrem trok en de aanvaller opzichtig aan het shirt trok. Om er zeker van te zijn dat Sparta het spel niet snel kon hervatten, trapte Sivertsen de bal vervolgens voor de zekerheid nog eens hard de tribunes op. Het kwam hem op twee gele kaarten en daarmee rood te staan.

De actie van Sivertsen sorteerde wel het beoogde effect, want Go Ahead wist het punt uiteindelijk over de streep te trekken. Daardoor staan de Deventenaren nu met 38 punten uit 32 wedstrijden stevig elfde in de Eredivisie.

Sivertsen kon na afloop rekenen op de complimenten van zijn trainer Melvin Boel. "Ik vond het echt een geweldige actie. In soortgelijke acties zijn we vaak te lief geweest. Je wilt een resultaat halen. We hebben in Europa een paar keer gehad dat we een speler lieten lopen en daardoor een tegengoal kregen”, zei de coach van Go Ahead voor de camera van ESPN.