Bizarre rode kaart bij Sparta - Go Ahead: twee keer geel binnen twee seconden

3 mei 2026, 20:49   Bijgewerkt: 21:49
Martijn Vos Sparta Rotterdam Go Ahead Eagles
Foto: © ESPN
Demen Bulbul | Redacteur
Demen Bulbul is als freelance webredacteur onderdeel van de redactie van FCUpdate. Hij is tevens sinds 2022 advocaat in 's-Hertogenbosch.

Oskar Sivertsen heeft zondag één van de bizarste rode kaart in de geschiedenis van de Eredivisie gekregen. De aanvaller van Go Ahead Eagles kreeg in het uitduel bij Sparta Rotterdam (2-2) tweemaal geel binnen twee seconden van scheidsrechter Martijn Vos.

Sparta en Go Ahead deelden zondag de punten op Het Kasteel. Shunsuke Mito zorgde ervoor dat de thuisploeg halverwege met 1-0 leidde, maar Victor Edvardsen bracht kort na rust alweer de gelijkmaker op het scorebord. Vervolgens wist Sparta nog voor het verstrijken van het uur de 2-1 te noteren via Tobias Lauritsen, alvorens Julius Dirksen dertien minuten voor tijd de eindstand bepaalde op 2-2.

Sparta Rotterdam kreeg in de laatste minuut van de drie minuten durende blessuretijd nog een kans op de 3-2. De thuisploeg counterde met nog 25 seconden te spelen via Mito richting het doel van Go Ahead, waarna invaller Sivertsen aan de noodrem trok en de aanvaller opzichtig aan het shirt trok. Om er zeker van te zijn dat Sparta het spel niet snel kon hervatten, trapte Sivertsen de bal vervolgens voor de zekerheid nog eens hard de tribunes op. Het kwam hem op twee gele kaarten en daarmee rood te staan.

De actie van Sivertsen sorteerde wel het beoogde effect, want Go Ahead wist het punt uiteindelijk over de streep te trekken. Daardoor staan de Deventenaren nu met 38 punten uit 32 wedstrijden stevig elfde in de Eredivisie.

Sivertsen kon na afloop rekenen op de complimenten van zijn trainer Melvin Boel. "Ik vond het echt een geweldige actie. In soortgelijke acties zijn we vaak te lief geweest. Je wilt een resultaat halen. We hebben in Europa een paar keer gehad dat we een speler lieten lopen en daardoor een tegengoal kregen”, zei de coach van Go Ahead voor de camera van ESPN.

Dit is nou een prachtig voorbeeld van een scheidsrechter die het spel begrijpt. Hij had die eerste gele kaart al in zijn hand en vervolgens schopt die speler de bal nog 1 keer keihard weg. Tja, dan vraag je er zelf om.. tweede geel en klaar. Gewoon een goede beslissing van de scheidsrechter. Dat mag ook best eens benoemd worden, zeker in een tijd waarin er zoveel kritiek is op de arbitrage.

Oskar Sivertsen

Oskar Sivertsen
Go Ahead Eagles
Team: Go Ahead
Leeftijd: 22 jaar (15 feb. 2004)
Positie: AM (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Go Ahead
12
0
2024/2025
Go Ahead
7
0
2024
Kristiansund
28
5
2023
Kristiansund
25
4

Meer info

