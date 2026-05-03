Bryan Linssen is ontzettend kwaad op Jeroen Manschot: ‘Arrogant!’

3 mei 2026, 22:21
Bryan Linssen Jeroen Manschot NEC Telstar
Foto: © Imago
Demen Bulbul | Redacteur
Demen Bulbul is als freelance webredacteur onderdeel van de redactie van FCUpdate. Hij is tevens sinds 2022 advocaat in 's-Hertogenbosch.

Bij NEC is men na het puntverlies van zaterdagavond op eigen veld tegen Telstar (1-1) niet blij met Jeroen Manschot. De scheidsrechter zette kort na rust bij een 0-1 tussenstand kwaad bloed bij de Nijmegenaren, door geen strafschop toe te kennen na een vermeende overtreding op Philippe Sandler.

NEC kwam zaterdagavond in de eigen Goffert verrassend op achterstand, door een doelpunt in de 32ste minuut van Sem van Duijn. Het elftal van trainer Dick Schreuder claimde zeven minuten na rust een strafschop, nadat Sandler bij een hoekschop in het strafschopgebied overduidelijk aan het shirt werd getrokken door tegenstander Cedric Hatenboer.

Manschot liet doorspelen en had vervolgens even contact met videoscheidsrechter Dennis Higler. De arbiter kwam echter vrij rap tot het oordeel dat van een strafschop voor NEC geen sprake was.

ESPN-commentator Mark van Rijswijk reageerde tijdens de wedstrijd verontwaardigd op de beslissing van Manschot: “Ik moet zeggen: het is toch opmerkelijk dat de VAR zegt dat het eigenlijk wel prima is. Op het moment dat iemand zó nadrukkelijk aan het shirt wordt vast gehouden… Je kunt zeggen: dan moet je er meer geven in een wedstrijd. Ja, dat moet je inderdaad doen als je constateert dat iemand zó duidelijk wordt vastgehouden. Ook nog eens iemand die een poging doet om naar de bal te gaan.”

NEC wist in de slotfase van de wedstrijd nog wel langszij te komen via Tjaronn Chery, maar desalniettemin is de onvrede na afloop groot over Manschot. “Ik heb het net even teruggezien. We krijgen hem niet, dus blijkbaar niet”, verzucht Schreuder na afloop voor de camera van RN7. “Het zijn beslissingen die zij hebben genomen. Er is ook een VAR. Uiteindelijk moet de scheidsrechter daarin geholpen worden. Dat is niet gebeurd.”

NEC-aanvaller Bryan Linssen is minder mild voor Manschot: “Als je niet gewoon met een scheidsrechter kunt communiceren, dan zit mij dat vaak wel dwars... Als ze arrogant reageren of niet reageren, dan vind ik dat vervelend. En ik vond die zeven minuten blessuretijd, uiteindelijk acht omdat er nog wat op het veld werd gegooid, zeer slecht.”

“Ik ben heel erg teleurgesteld” zegt Linssen over het puntverlies. “Dit is balen, we hadden dit niet verdiend. Ik denk dat we het geluk vandaag niet hadden. We hebben heel veel kansen gehad, goede kansen ook. Ze wilden er vandaag niet in.”

Philippe Sandler wordt aan zijn shirt getrokken door Cedric Hatenboer bij NEC - Telstar
© ESPN

  do 30 april, 17:40
