Damián van der Vaart heeft bij Ziggo Sport gereageerd op zijn stapavond met Wesley Sneijder en diens zoon Jessey. De middenvelder van Jong Ajax geeft aan daarbij geen druppel alcohol te hebben gedronken.

Sneijder onthulde vorige week dat hij onlangs op stap is geweest met zijn zoon Jessey en Van der Vaart junior. Dat deed hij in de podcast Wes & Raf, die hij samen met Rafael van der Vaart opneemt. De recordinternational van Oranje liet weten in de Amsterdamse kroeg Bastille te zijn geëindigd. “Goh, daar gaat je carrière”, was de reactie van Van der Vaart toen hij de foto toegestuurd kreeg.

In gesprek met Ziggo Sport heeft het talent van Ajax gereageerd op zijn avond met Sneijder. “Het was een leuk verhaal. Eigenlijk ben ik daar helemaal niet van”, aldus Van der Vaart junior. “Ik ga meestal gewoon lekker naar huis. Het seizoen was voorbij en Wesley en Jessey zeiden: wil je ook gezellig mee?” Hij besloot op die uitnodiging in te gaan en de rest van de familie Sneijder was ook aanwezig. “Dus ik vond het wel leuk om een keertje mee te gaan. Maar eigenlijk houd ik daar dus niet van.”

Voor Van der Vaart was het dus een nieuwe ervaring. “Ik stond gewoon een beetje met Jessey te praten en voor de rest niet zo veel, moet ik eerlijk zeggen”, blikt hij terug op de avond. Vader Rafael stond erom bekend dat hij tijdens een stapavond wel een drankje lustte, maar daarin is Damián gedisciplineerder. “Ik drink totaal niet, dus alleen water en cola”, antwoordt hij op de vraag wat hij dan heeft gedronken.