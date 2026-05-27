Dévy Rigaux staat bekend als een datagedreven technisch directeur, maar zal zich hier bij Feyenoord niet blind op staren, zo maakt hij duidelijk in de podcast MIDMID van Play Sports. De kersverse bestuurder laat weten dat ook gevoel belangrijk is bij het aantrekken van spelers. Daarnaast geeft hij aan bewust nog niet met Robin van Persie te hebben gesproken.

Rigaux werd dinsdag gepresenteerd als de nieuwe technisch directeur van Feyenoord. De Belg gaat op maandag 1 juni aan de slag in De Kuip en zal direct flink aan de bak moeten tijdens de transferperiode. Hij heeft inmiddels wel al gesprekken gevoerd met Robert Eenhoorn, die werd aangesteld als algemeen directeur en per 1 juli begint. Daarin heeft de voormalig directeur van AZ uitgelegd hoe hij Moneyball heeft geïmplementeerd in Alkmaar en hoe dit ook bij Feyenoord kan worden gebruikt. “Ik geloof namelijk dat het heel belangrijk is.”

Artikel gaat verder onder video

Moneyball is een manier van werken waarbij data voorop staat. Op basis van statistieken moet dit clubs die minder geld te besteden hebben de kans geven om te concurreren met rijkere clubs. Rigaux staat erom bekend veel met data te hebben, maar zal zijn transfers niet alleen daarvan laten afhangen. “Transfers doe je niet slechts op basis van beelden kijken, connecties leggen en WhatsAppen”, legt hij uit. Een speler in zijn vertrouwde omgeving spreken geeft namelijk de beste inzichten, zo maakt de bestuurder duidelijk.

“Ik let op de manier hoe hij spreekt over zijn huidige club, zijn eigen toekomst, fouten en successen”, gaat Rigaux verder. “Ik vraag altijd wat ze nodig hebben om de beste versie van hunzelf te zijn. Je hebt alle data en scoutingsrapporten natuurlijk al, maar het gaat puur om het aanvoelen van een speler op dat moment.” Op die manier wordt er een persoonlijke band gecreëerd met een speler, met wie hij vervolgens vaak goed contact blijft houden. “Ik heb in de voetbalwereld twintig à dertig personen die ik door en door kan vertrouwen, die in verschillende landen zitten en heel accuraat informatie kunnen aanleveren. Als je alles kan samenbrengen, dan kan je goede beslissingen nemen”, aldus de nieuwe technisch directeur van Feyenoord.

Een van zijn eerste beslissingen die Rigaux moet gaan nemen in De Kuip, is die over de toekomst van Van Persie. De trainer gidste Feyenoord weliswaar naar plek twee in de Eredivisie, maar dit was meer te wijten aan het falen van de concurrentie dan aan de eigen prestaties. “Ik heb nog niet met hem gepraat”, geeft Rigaux aan, die benadrukt dat dit een bewuste keuze is geweest. “Want ik heb tegen Feyenoord gezegd: tot de allerlaatste dag wil ik mijn focus bij Club Brugge hebben. Mocht dat namelijk ooit in de toekomst anders zijn, dan zouden zij (Feyenoord, red.) dat ook willen.” Deze week is het dan eindelijk tijd voor Rigaux om Van Persie te ontmoeten; de directeur geeft aan eind deze week met hem om tafel te gaan.