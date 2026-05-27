‘Tegen mij heeft Kees Smit gezegd dat hij op die positie wil spelen’

heeft zich uitgelaten over de toekomst van ploeggenoot . De reserve-aanvoerder van AZ denkt dat het grote talent van de Alkmaarders zich moet gaan focussen op één vaste positie, terwijl hij een club moet kiezen waar hij voldoende speeltijd krijgt.

Smit brak afgelopen jaar door in de hoofdmacht van AZ en wordt na iedere goede wedstrijd in verband gebracht met een toptransfer. Mijnans denkt dat de middenvelder komende zomer een stap gaat maken. “Enerzijds moet een speler als Kees qua trainingsintensiteit optimaal getriggerd worden. Aan de andere kant moet hij duidelijk nog stappen zetten in zijn ontwikkeling. Dat vindt Kees zelf óók”, begint de voormalig Spartaan bij Voetbal International.

De veelscorende middenvelder geeft Smit enkele adviezen mee: “Hij zal moeten bepalen op welke positie hij zich precies gaat richten. Tegen mij heeft Kees gezegd dat hij het liefst op 10 speelt. Maar hij heeft het hele seizoen op 8 gespeeld. Op die plek is hij enorm belangrijk geweest, omdat hij goed is in het bezorgen van de bal in de derde fase van het veld.”

Zelf ziet Mijnans zijn talentvolle ploeggenoot ook wel op de nummer tien-positie. “Ik ben heel benieuwd hoe Kees het als aanvallende middenvelder zou doen. Zo makkelijk als hij wegdraait en positie kiest, dat zou perfect passen op die plek. Het belangrijkste voor Kees is dat hij moet blijven spelen. Of dat bij AZ is of in het buitenland, dat is aan hem”, aldus de vice-captain van de nummer zeven van het afgelopen Eredivisieseizoen.