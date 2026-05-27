‘Tegen mij heeft Kees Smit gezegd dat hij op die positie wil spelen’

27 mei 2026, 05:55
Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.

Sven Mijnans heeft zich uitgelaten over de toekomst van ploeggenoot Kees Smit. De reserve-aanvoerder van AZ denkt dat het grote talent van de Alkmaarders zich moet gaan focussen op één vaste positie, terwijl hij een club moet kiezen waar hij voldoende speeltijd krijgt.

Smit brak afgelopen jaar door in de hoofdmacht van AZ en wordt na iedere goede wedstrijd in verband gebracht met een toptransfer. Mijnans denkt dat de middenvelder komende zomer een stap gaat maken. “Enerzijds moet een speler als Kees qua trainingsintensiteit optimaal getriggerd worden. Aan de andere kant moet hij duidelijk nog stappen zetten in zijn ontwikkeling. Dat vindt Kees zelf óók”, begint de voormalig Spartaan bij Voetbal International.

De veelscorende middenvelder geeft Smit enkele adviezen mee: “Hij zal moeten bepalen op welke positie hij zich precies gaat richten. Tegen mij heeft Kees gezegd dat hij het liefst op 10 speelt. Maar hij heeft het hele seizoen op 8 gespeeld. Op die plek is hij enorm belangrijk geweest, omdat hij goed is in het bezorgen van de bal in de derde fase van het veld.”

Zelf ziet Mijnans zijn talentvolle ploeggenoot ook wel op de nummer tien-positie. “Ik ben heel benieuwd hoe Kees het als aanvallende middenvelder zou doen. Zo makkelijk als hij wegdraait en positie kiest, dat zou perfect passen op die plek. Het belangrijkste voor Kees is dat hij moet blijven spelen. Of dat bij AZ is of in het buitenland, dat is aan hem”, aldus de vice-captain van de nummer zeven van het afgelopen Eredivisieseizoen.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Kees Smit

AZ
Leeftijd: 20 jaar (20 jan. 2006)
Positie: VM, AM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
AZ
26
3
2024/2025
AZ
20
0
2024/2025
Jong AZ
13
8
2023/2024
AZ
1
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
5
Ajax
34
21
56
6
Utrecht
34
13
53
7
AZ
34
7
52
8
Heerenveen
34
4
51
9
Groningen
34
4
48

