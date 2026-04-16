Perez weet zeker: ‘Arsenal vliegt 1000% uit CL tegen Atlético’

16 april 2026, 13:44
Kenneth Perez
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.

Arsenal gaat de finale van de Champions League niet halen, zo stelt Kenneth Perez in Voetbalpraat. De Londenaren nemen het in de halve finale op tegen Atlético Madrid, dat over twee duels te sterk was voor FC Barcelona. Volgens Perez hanteert Arsenal een vergelijkbare speelwijze als de Catalanen, maar beheerst de Engelse koploper die minder goed.

Arsenal bereikte woensdag de halve finale van de Champions League ten koste van Sporting Portugal. Nadat er in Lissabon met 0-1 werd gewonnen door een doelpunt in blessuretijd, kwamen beide ploegen in Londen niet tot scoren. De ploeg van Mikel Arteta bereikte daardoor de halve finale, waarin het Atlético Madrid treft.

Woensdagavond werd Real Madrid ook uitgeschakeld in de Champions League door Bayern München. “Je hebt natuurlijk ook wel pech dat je niet Sporting Lissabon, maar Bayern München treft”, begint Perez. “Arsenal speelt tegen Sporting en wint 1-0 over twee wedstrijden… Ze moeten nu tegen die slagers van Atlético; Arsenal gaat er duizend procent uit.”

Dat mag de analist even uitleggen. “Arsenal is veel minder dan Barcelona, maar speelt hetzelfde spel. Barcelona kon Atlético niet uitschakelen”, stelt Perez. Jeroen Haarsma van het Noordhollands Dagblad haalt aan dat beide ploegen elkaar in de competitiefase ook al tegenkwamen en Arsenal toen met 4-0 won. “Maar het gaat om nu”, reageert Perez. “Die slagers van Atlético, die maken Arsenal helemaal kapot.” Haarsma geeft aan dat hij het idee heeft dat ze bij Arsenal wel denken dat het ‘prettig’ is dat ze tegen de Madrilenen moeten spelen. “Prettig? Ik zou nooit van mijn leven tegen Atlético willen spelen. Dat is zo’n ongelofelijk vervelende ploeg om tegen te spelen.”

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Stand UEFA Champions League 2025/2026

GS
DS
PT
1
Arsenal
8
19
24
2
Bayern München
8
14
21
3
Liverpool
8
12
18
4
Spurs
8
10
17
5
Barcelona
8
8
16
6
Chelsea
8
7
16
7
Sporting
8
6
16
8
Man City
8
6
16
9
Real Madrid
8
9
15
10
Inter
8
8
15
11
Paris SG
8
10
14
12
Newcastle
8
10
14
13
Juventus
8
4
13
14
Atlético
8
2
13
15
Atalanta
8
0
13
16
Leverkusen
8
-1
12
17
Dortmund
8
2
11
18
Olympiakos
8
-4
11
19
Club Brugge
8
-2
10
20
Galatasaray
8
-2
10
21
Monaco
8
-6
10
22
Qarabağ
8
-8
10
23
Bodø/Glimt
8
-1
9
24
Benfica
8
-2
9
25
Marseille
8
-3
9
26
Pafos
8
-3
9
27
R. Union SG
8
-9
9
28
PSV
8
0
8
29
Athletic
8
-5
8
30
Napoli
8
-6
8
31
København
8
-9
8
32
Ajax
8
-13
6
33
Frankfurt
8
-11
4
34
Slavia
8
-14
3
35
Villarreal
8
-13
1
36
Kairat
8
-15
1

