Arsenal gaat de finale van de Champions League niet halen, zo stelt Kenneth Perez in Voetbalpraat. De Londenaren nemen het in de halve finale op tegen Atlético Madrid, dat over twee duels te sterk was voor FC Barcelona. Volgens Perez hanteert Arsenal een vergelijkbare speelwijze als de Catalanen, maar beheerst de Engelse koploper die minder goed.

Arsenal bereikte woensdag de halve finale van de Champions League ten koste van Sporting Portugal. Nadat er in Lissabon met 0-1 werd gewonnen door een doelpunt in blessuretijd, kwamen beide ploegen in Londen niet tot scoren. De ploeg van Mikel Arteta bereikte daardoor de halve finale, waarin het Atlético Madrid treft.

Woensdagavond werd Real Madrid ook uitgeschakeld in de Champions League door Bayern München. “Je hebt natuurlijk ook wel pech dat je niet Sporting Lissabon, maar Bayern München treft”, begint Perez. “Arsenal speelt tegen Sporting en wint 1-0 over twee wedstrijden… Ze moeten nu tegen die slagers van Atlético; Arsenal gaat er duizend procent uit.”

Dat mag de analist even uitleggen. “Arsenal is veel minder dan Barcelona, maar speelt hetzelfde spel. Barcelona kon Atlético niet uitschakelen”, stelt Perez. Jeroen Haarsma van het Noordhollands Dagblad haalt aan dat beide ploegen elkaar in de competitiefase ook al tegenkwamen en Arsenal toen met 4-0 won. “Maar het gaat om nu”, reageert Perez. “Die slagers van Atlético, die maken Arsenal helemaal kapot.” Haarsma geeft aan dat hij het idee heeft dat ze bij Arsenal wel denken dat het ‘prettig’ is dat ze tegen de Madrilenen moeten spelen. “Prettig? Ik zou nooit van mijn leven tegen Atlético willen spelen. Dat is zo’n ongelofelijk vervelende ploeg om tegen te spelen.”