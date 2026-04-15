Weergaloze eerste helft, blunders én een late rode kaart: Bayern verslaat Real Madrid

Bayern München heeft zich na een zinderende kwartfinale tegen Real Madrid geplaatst voor de halve finales van de Champions League. Na een weergaloze eerste helft leek Real de nederlaag van vorige week te hebben weggepoetst, maar een late rode kaart én treffer van Luis Díaz gooiden roet in het eten.

Een beter voetballend Bayern München leek vorige week in Madrid lang op weg naar een comfortabele 0-2-zege, totdat Kylian Mbappé de Koninklijke nieuwe hoop gaf. Waar Bayern het betere van het spel had, kreeg Real Madrid ook absoluut kansen. ‘Good old’ Manuel Neuer blonk echter uit.

Waar Neuer in Spanje een heldenrol vertolkte, ging het in de eigen Allianz Arena al na 36 seconden helemaal mis voor de goalie. De sluitpost werd ingespeeld en nam de bal niet heel lekker aan, maar het vervolg was nog slechter: zijn pass werd onderschept door Arda Güler, die de bal van grote afstand in het doel werkte.

Keepersblunders

Het bleek het startschot van een waar voetbalfeest in de eerste helft, want al na vijf minuten rechtte Bayern de rug. Joshua Kimmich slingerde een corner strak voor, Andriy Lunin zat er volledig naast en Aleksandar Pavlović profiteerde: 1-1, én opnieuw de voorsprong voor Bayern over twee duels.

De storm ging even liggen, met de nadruk op even. Uit een vrije trap, waarbij Neuer er opnieuw niet goed uitzag, zette Güler de Madrilenen weer op 1-2. Wederom kon Real niet lang genieten van de gelijke stand over twee wedstrijden. Na een goede fase van Bayern was het de beurt aan Harry Kane: 2-2.

Daar raakte Real absoluut niet van slag. De recordwinnaar van de Champions League zocht direct weer de aanval en sloeg via Kylian Mbappé toe: 2-3 voor Real, dat met de felbegeerde gelijke stand de kleedkamer opzocht.

Minder kansen

Een absolute galavoorstelling schotelden Bayern en Real de kijkers voor in deze kwartfinale. Na nog geen minuut in de tweede helft kreeg de thuisploeg via Pavlović alweer een kans op een treffer. Tien minuten later was het de beurt aan Real, maar Mbappé kreeg een heerlijke voorzet van Alexander-Arnold, al volleyend, niet achter Neuer.

Toch was de tweede helft niet zo spectaculair als de eerste. De wedstrijd speelde zich meer af op het middenveld, al bleef het duel boeiend. Zo waren er kansen voor Michael Olise, Vinícius Júnior en Dayot Upamecano. Maar het bleef 2-3.

Rode kaart gooit roet in het eten

Het duel leek af te stevenen op een verlenging, totdat Camavinga roet in het eten gooide. De ingevallen middenvelder pakte op knullige wijze – hij hield de bal te lang vast nadat de scheidsrechter had gefloten – zijn tweede gele kaart. Dat werd Real fataal, want via Díaz sloeg Bayern kort daarna toe: 3-3.

En de Duitsers zouden het duel uiteindelijk ook nog als winnaar afsluiten. Olise zorgde voor een schitterend slotakkoord en bracht de stand op 4-3 in de laatste minuut. Zo gaat Bayern naar de laatste vier van de Champions League.

Na afloop liepen de gemoederen hoog op bij Real. Te zien was dat Güler in de aftocht van het veld nog een rode kaart kreeg.

Arsenal - Atlético Madrid 0-0

Arsenal verschafte zich vorige week dankzij een doelpunt in blessuretijd van Gabriel Martinelli een uitstekende uitgangspositie, maar voor eigen publiek stond de ploeg van Mikel Arteta overduidelijk onder hoogspanning. The Gunners speelden ontzettend matig en kwamen op slag van rust goed weg, toen Geny Catamo namens Sporting op de paal schoot. Arsenal stelde daar zelf in de eerste helft niets tegenover.

Ook in het tweede bedrijf hield het spel niet over. Arsenal oogde ideeëloos, maar had het geluk dat Sporting in aanvallend opzicht geen vuist kon maken. Leandro Trossard had het tweeluik tien minuten voor rust in het slot kunnen gooide, maar hij kopte uit een hoekschop van Max Dowman op de paal. Arsenal wist in het restant van de wedstrijd uiteindelijk stand houden, waardoor de Londenaren zich mogen gaan opmaken voor een tweeluik met Atlético Madrid in de halve finales.