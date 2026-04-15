Live voetbal 1

Wesley Sneijder stoort zich aan Frenkie de Jong en Barcelona: ‘Janken!’

15 april 2026, 20:28
Foto: © Ziggo Sport, Imago
0 reacties
Photo of Demen Bulbul
Demen Bulbul | Redacteur
Demen Bulbul is als freelance webredacteur onderdeel van de redactie van FCUpdate. Hij is tevens sinds 2022 advocaat in 's-Hertogenbosch.

Wesley Sneijder heeft zich gestoord aan de reacties bij Barcelona na de uitschakeling van dinsdagavond door Atlético Madrid in de kwartfinales van de Champions League. Dat zegt de oud-voetballer en analist een dag later bij Ziggo Sport.

Barcelona vond woensdag zijn Waterloo tegen Atlético Madrid in de kwartfinales van de Champions League. De Catalanen wonnen de return in het Estadio Metropolitano weliswaar met 1-2, maar dat was na de 0-2 nederlaag uit de heenwedstrijd onvoldoende om door te stoten naar de laatste vier van het miljardenbal.

Artikel gaat verder onder video

Frenkie de Jong vertelde na de wedstrijd in Madrid dat ‘hij het gevoel had dat Barcelona het betere team was’. “Ja, maar ja… Het betere team wint niet altijd”, reageert Sneijder geïrriteerd op die uitspraak van de middenvelder van Barcelona.

“Ze kregen in de thuiswedstrijd een ongelukkige rode kaart. Daar verlies je het eigenlijk. Je weet dat Atlético met het publiek erachter een keer een goal gaat maken, dus je moet de score verder uitbreiden”, vervolgt Sneijder. “Die mogelijkheden hadden ze een aantal keer. Maar ze bleven kalm, hielden zich aan het plan van Simeone en lieten zich niet gek maken. Op basis van twee wedstrijden zijn ze terecht door.”

Presentatrice Hélène Hendriks merkt op dat Barcelona na de uitschakeling protest heeft ingediend bij de UEFA, omdat de Catalanen benadeeld zouden zijn door de arbitrage. Sneijder heeft weinig sympathie voor het geklaag: “Ja, maar dat is altijd. En het begint een beetje vervelend te worden. Ze moeten daar eens mee ophouden!”

“Als je verloren hebt, dan heb je verloren. Dan kun je nog in beroep gaan, maar daar wordt toch nooit wat mee gedaan. Ik noem het altijd: janken. Je moet niet janken als je verloren hebt. Niet janken, doorgaan!”, aldus Sneijder.

Ben jij het eens met Wesley Sneijder

Laden...
11 stemmen

➡️ Meer Champions League nieuws

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Reageren

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Frenkie de Jong

Frenkie de Jong
Barcelona
Team: Barcelona
Leeftijd: 28 jaar (12 mei 1997)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Barcelona
20
1
2024/2025
Barcelona
26
2
2023/2024
Barcelona
20
2
2022/2023
Barcelona
33
2

Meer info

Stand UEFA Champions League 2025/2026

GS
DS
PT
1
Arsenal
8
19
24
2
Bayern München
8
14
21
3
Liverpool
8
12
18
4
Spurs
8
10
17
5
Barcelona
8
8
16
6
Chelsea
8
7
16
7
Sporting
8
6
16
8
Man City
8
6
16
9
Real Madrid
8
9
15
10
Inter
8
8
15
11
Paris SG
8
10
14
12
Newcastle
8
10
14
13
Juventus
8
4
13
14
Atlético
8
2
13
15
Atalanta
8
0
13
16
Leverkusen
8
-1
12
17
Dortmund
8
2
11
18
Olympiakos
8
-4
11
19
Club Brugge
8
-2
10
20
Galatasaray
8
-2
10
21
Monaco
8
-6
10
22
Qarabağ
8
-8
10
23
Bodø/Glimt
8
-1
9
24
Benfica
8
-2
9
25
Marseille
8
-3
9
26
Pafos
8
-3
9
27
R. Union SG
8
-9
9
28
PSV
8
0
8
29
Athletic
8
-5
8
30
Napoli
8
-6
8
31
København
8
-9
8
32
Ajax
8
-13
6
33
Frankfurt
8
-11
4
34
Slavia
8
-14
3
35
Villarreal
8
-13
1
36
Kairat
8
-15
1

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws