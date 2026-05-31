Ronald Koeman vertelt wat hij echt vindt van Valentijn Driessen

Ronald Koeman heeft geen problemen met Valentijn Driessen. De bondscoach kent de journalist al lang en mag hem graag, verzekert hij in een interview met Edwin Evers.

Driessen staat bekend om het stellen van negatieve vragen, met vaak een cynische ondertoon. Op menig persconferentie wisselden Koeman en Driessen wat steekjes uit in elkaars richting, maar volgens Koeman is het ook een beetje een spel.

"Ik ken Valentijn al heel lang en ik heb nooit problemen met hem gehad. Soms kun je er ook wel om lachen. Voor een deel is het natuurlijk ook een rol die hij speelt”, stelt Koeman in het gesprek bij Evers & co. “Hij weet dat hij aandacht krijgt zolang hij kritisch blijft, dus daar gaat hij dan mee door. Dat hoort er ook een beetje bij."

Artikel gaat verder onder video

Koeman wordt gevraagd naar de ‘haat-liefdeverhouding’ die hij in het algemeen met de pers zou hebben. Dat weerspreekt hij. "Ik heb geen haat-liefdeverhouding met de pers. Ik vind alleen soms dat het ietsje positiever mag.”

“Tijdens een eindtoernooi probeer ik bewust niet te veel te lezen of te kijken. Je moet je eigen koers varen, samen met de mensen met wie je werkt. Je moet niet te veel luisteren wat iedereen ervan vindt. Iedereen heeft een mening. De één is positief, de ander negatief. Dat is mijn hele carrière al zo”, vervolgt de bondscoach.

“Als speler vonden wij vroeger ook vaak dat de media te negatief waren. Misschien hoort dat ook een beetje bij onze volksaard. Als ik zie hoe men in sommige andere landen naar een eindtoernooi toeleeft, dan is dat vaak veel positiever. Wij denken dat we kampioen kunnen worden. We moeten het laten zien. Maar al vóór een toernooi alles afkraken, daar heb ik moeite mee”, maakt hij duidelijk. “Je moet trots zijn op je land en je ploeg steunen. Als het vervolgens misgaat, heeft iedereen natuurlijk recht om kritiek te geven.”

VIDEO - Het grote uitzwaai-interview met bondscoach Ronald Koeman bij Evers & co.