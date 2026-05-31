Arteta beklaagt zich na Champions League-finale: 'Kijk naar eerdere penalty's!'

31 mei 2026, 09:25   Bijgewerkt: 10:15
Maxim Textor | Redacteur en sportjournalist
Sportredacteur bij FCUpdate en student Journalistiek aan Windesheim. Schrijft over Eredivisieclubs, wedstrijdverslagen en voetbalnieuws.

Mikel Arteta heeft zich na de verloren Champions League-finale tegen Paris Saint-Germain kritisch uitgelaten over een cruciaal moment in de verlenging. De manager van Arsenal suggereerde dat zijn ploeg een strafschop had moeten krijgen na een duel tussen Nuno Mendes en Noni Madueke.

Arsenal zag de Champions League zaterdagavond op pijnlijke wijze aan zich voorbijgaan. Na een spannende finale trokken de Londenaren uiteindelijk aan het kortste eind in de strafschoppenserie. Dat was voor Arteta moeilijk te verteren, zo gaf hij na afloop toe bij TNT Sports. "Het is moeilijk te accepteren", stelde de Spaanse oefenmeester. "Als je het hele seizoen zo consistent bent en uiteindelijk de finale verliest na strafschoppen, dan doet dat pijn."

Vooral een moment in de verlenging bleef bij Arteta hangen. Madueke ging na contact met PSG-verdediger Nuno Mendes naar de grond, maar een strafschop bleef uit. Volgens de Arsenal-manager had de beslissing ook anders kunnen uitvallen. "Ik heb het teruggekeken en het had makkelijk een penalty kunnen zijn", aldus Arteta. "Zeker als je kijkt naar de strafschoppen die er dit seizoen in de competitie zijn gegeven. Maar uiteindelijk neemt de scheidsrechter die beslissing. Aan de andere kant gaf hij wel een penalty voor het moment met Mosquera. Dat was een belangrijk moment in de wedstrijd."

Met die uitspraken lijkt Arteta de arbitrage deels verantwoordelijk te houden voor het mislopen van de grootste prijs van het seizoen. Tegelijkertijd wilde de manager vooral de aandacht vestigen op zijn spelersgroep. "Ik heb tegen de spelers gezegd dat ik ongelooflijk trots op ze ben", vertelde Arteta. "Het is een voorrecht om dit team te coachen. De manier waarop zij voor deze club vechten is bijzonder. We hebben dit seizoen een grote prijs gewonnen, maar we hebben de grootste net gemist."

Het eerste penaltymoment was duidelijker dan het tweede. Bij het moment met Mosquera werd de PSG speler duidelijk achter op de benen geraakt. Bij het moment met Madueke was het Madueke zélf die de arm van Nuno Mendes vastklemde en hem mee naar de grond trok. Ik vond de Duitse scheidsrechter Daniel Siebert geen slechte wedstrijd fluiten. 22 opgefokte spelers, die elke beslissing massaal betwisten, in toom houden... Valt niet mee. Het tijdrekken van Arsenal bij de laatste hoekschop voor de rust pakte hij prima aan; Affluiten en naar binnen.

Paris SG - Arsenal

Paris Saint-Germain FC
1 - 1
Arsenal
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: UEFA Champions League
Seizoen: 2025/2026

Mikel Arteta

Mikel Arteta
Arsenal
Team: Arsenal
Functie: Coach
Leeftijd: 44 jaar (26 mrt. 1982)

Stand UEFA Champions League 2025/2026

GS
DS
PT
1
Arsenal
8
19
24
2
Bayern München
8
14
21
3
Liverpool
8
12
18
4
Spurs
8
10
17
5
Barcelona
8
8
16
6
Chelsea
8
7
16
7
Sporting
8
6
16
8
Man City
8
6
16
9
Real Madrid
8
9
15
10
Inter
8
8
15
11
Paris SG
8
10
14
12
Newcastle
8
10
14
13
Juventus
8
4
13
14
Atlético
8
2
13
15
Atalanta
8
0
13
16
Leverkusen
8
-1
12
17
Dortmund
8
2
11
18
Olympiakos
8
-4
11
19
Club Brugge
8
-2
10
20
Galatasaray
8
-2
10
21
Monaco
8
-6
10
22
Qarabağ
8
-8
10
23
Bodø/Glimt
8
-1
9
24
Benfica
8
-2
9
25
Marseille
8
-3
9
26
Pafos
8
-3
9
27
R. Union SG
8
-9
9
28
PSV
8
0
8
29
Athletic
8
-5
8
30
Napoli
8
-6
8
31
København
8
-9
8
32
Ajax
8
-13
6
33
Frankfurt
8
-11
4
34
Slavia
8
-14
3
35
Villarreal
8
-13
1
36
Kairat
8
-15
1

