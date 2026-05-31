Arteta beklaagt zich na Champions League-finale: 'Kijk naar eerdere penalty's!'

Mikel Arteta heeft zich na de verloren Champions League-finale tegen Paris Saint-Germain kritisch uitgelaten over een cruciaal moment in de verlenging. De manager van Arsenal suggereerde dat zijn ploeg een strafschop had moeten krijgen na een duel tussen Nuno Mendes en Noni Madueke.

Arsenal zag de Champions League zaterdagavond op pijnlijke wijze aan zich voorbijgaan. Na een spannende finale trokken de Londenaren uiteindelijk aan het kortste eind in de strafschoppenserie. Dat was voor Arteta moeilijk te verteren, zo gaf hij na afloop toe bij TNT Sports. "Het is moeilijk te accepteren", stelde de Spaanse oefenmeester. "Als je het hele seizoen zo consistent bent en uiteindelijk de finale verliest na strafschoppen, dan doet dat pijn."

Vooral een moment in de verlenging bleef bij Arteta hangen. Madueke ging na contact met PSG-verdediger Nuno Mendes naar de grond, maar een strafschop bleef uit. Volgens de Arsenal-manager had de beslissing ook anders kunnen uitvallen. "Ik heb het teruggekeken en het had makkelijk een penalty kunnen zijn", aldus Arteta. "Zeker als je kijkt naar de strafschoppen die er dit seizoen in de competitie zijn gegeven. Maar uiteindelijk neemt de scheidsrechter die beslissing. Aan de andere kant gaf hij wel een penalty voor het moment met Mosquera. Dat was een belangrijk moment in de wedstrijd."

Met die uitspraken lijkt Arteta de arbitrage deels verantwoordelijk te houden voor het mislopen van de grootste prijs van het seizoen. Tegelijkertijd wilde de manager vooral de aandacht vestigen op zijn spelersgroep. "Ik heb tegen de spelers gezegd dat ik ongelooflijk trots op ze ben", vertelde Arteta. "Het is een voorrecht om dit team te coachen. De manier waarop zij voor deze club vechten is bijzonder. We hebben dit seizoen een grote prijs gewonnen, maar we hebben de grootste net gemist."